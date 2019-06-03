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Şehit annesinin bayram acısı: “Elimden aldılar onu”

MERSİN (İHA) – Mersin’de Ramazan Bayramı öncesi Akbelen Şehir Mezarlığı içindeki Mersin Şehitliğinde düzenlenen bayramlaşma töreninde şehit annelerinin gözyaşları hiç durmadı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:11
Şehit annesinin bayram acısı: “Elimden aldılar onu”

MERSİN (İHA) – Mersin’de Ramazan Bayramı öncesi Akbelen Şehir Mezarlığı içindeki Mersin Şehitliğinde düzenlenen bayramlaşma töreninde şehit annelerinin gözyaşları hiç durmadı. Törende, kimi evladının başında ağıt yaktı kimi onsuz geçireceği ilk bayramın acısını yaşadı. Şehit annesi Sebahat Türkel, “Yanımda olacaktı ama elimden aldılar onu” diyerek gözyaşı döktü.


Mersin Valiliği tarafından Mersin Şehitliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri ve kent protokolü katıldı. Şehit ailelerinin, evlatlarının mezarları başında gözyaşları içinde dualar ettiği törende, İl Müftülüğü görevlileri tarafından okunan duaların ardından Vali Su, Tuğamiral Gürbüz ve Başkan Seçer ile protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek kırmızı karanfiller bıraktılar. Vali Su, şehit aileleri ile yakından ilgilenerek onların acılarına ortak oldu.



Şehit annelerinin gözyaşları hiç durmadı


Şehitlikteki törende duygusal anlar yaşandı. Evlatlarının mezarları başında dualar okuyarak gözyaşı döken şehit anneleri, onlarsız bir bayram geçirmenin acısını yaşadı. Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde operasyona çıktıktan sonra 26 Ekim 2018 tarihinde olumsuz hava koşulları nedeniyle şehit olan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Asım Türkel’in (23) annesi Sebahat Türkel, oğlunun mezarı başında sürekli gözyaşı döktü. Evladı olmadan geçireceği ilk bayram olduğunu söyleyen anne Türkel, “İlk bayramı, yanımda olacaktı ama elimden aldılar onu. Onsuz ilk bayram. Tunceli’de donan şehit bu işte” dedi.


Gümüşhane’nin Şiran ilçesi kırsalında 6 Ağustos 2006’da PKK’lı teröristlerin operasyondan dönen askeri araca ateş açması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Özdemir’in annesi Menşire Özdemir ise evladının başında ağıt yaktı. 12 senedir yüreğinin yandığını belirten anne Özdemir, “Anneler Günü’nde, bayramlarda onun giysilerini kokluyorum. Kapıda bekliyorum, ‘askerim gelecek’ diyorum. Ben sana dayanamıyorum yavrum” diyerek ağladı.



“Bugün huzur içerisinde bayramı idrak edeceksek bu, şehitlerimizin akıttığı kanların sonucudur”


Bayramlaşma sonrasında bir açıklama yapan Vali Su, Ramazan Bayramı arifesinde şehitleri ziyaret ettiklerini ve aileleriyle beraber olduklarını dile getirdi. Su, “Bugün huzur içerisinde bayramı idrak edeceksek bu, şehitlerimizin akıttığı kanların, gazilerimizin verdiği mücadelenin sonucudur. Biz de onların verdiği bu mücadele sonucunda huzurla bayramı idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak milletimize zeval vermesin. Bu bayramların birliğimizin, beraberliğimizin kuvvetlenmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bayramlar, bizim çok özel ve güzel günlerimiz. Bu bayramda da büyüklerimizi ziyaret edip dualarını alacağız, küçüklerimizi sevindireceğiz. Komşularımız, akrabalarımız, dostlarımızla beraber bayram sevincini paylaşacağız. Ama aynı zamanda mahallemizde, köylerimizde, beldelerimizdeki şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgilenip, onların da bayram sevincini bizimle paylaşmasına vesile olacağız. Yetim, öksüz, kimsesizlerin de yanında olup gönüllerini alacağız ve bayram sevincine ortak olmalarına hep birlikte gayret edeceğiz. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize en kalbi şükranlarımı arz ediyorum, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:11
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