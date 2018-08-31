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Şehit annesinden duygulandıran sözler: Hainlere inat ağlamayacağım

Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in (25) annesi Saime Güven'in açıklamaları yürek dağladı. Güven, "Hainlere inat ağlamayacağım. Bir oğlum daha olsa yine gönderirim" dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 17:30
Şehit annesinden duygulandıran sözler: Hainlere inat ağlamayacağım

Batman'da hain teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in (25) cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.

Anne Saime Güven, "Hainlere inat ağlamayacağım. Bir oğlum daha olsa yine gönderirim" dedi. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bugün saat 03.40'ta Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabey mezrası bölgesinde yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Onbaşılar Recep Turan ve Adem Güven, kaldırıldıkları Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehitler Diyarbakır'da yapılan askeri törenin ardından TSK'ya ait askeri kargo uçağı ile Samsun-Çarşamba Havalimanına getirildi. Samsunlu şehidin annesi Saime Güven ve babası Yusuf Güven, bölücü terör örgütüne beddua ederek, dik durmaya çalıştılar. Şehidin kız kardeşleri Fatma Demür ve Büşra Nur Güven ise sinir krizi geçirdiler. Şehit Adem Güven'in cenazesi havalimanında yapılan askeri karşılama töreninin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"HAİNLERE İNAT AĞLAMAYACAĞIM"

 

Anne Saime Güven, oğlunun cenazesi indirildiğinde, "Hainlere inat ağlamayacağım. Bir oğlum daha olsa yine gönderirim" diye feryat etti. Anne daha sonra cenaze aracına binerek oğlunun cenazesiyle birlikte hastaneye gitti.

Samsun şehidi Adem Güven'in cenazesi, Samsun Büyük Cami'de yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Şehitliğine defnedilecek. Zonguldak şehidi Recep Turan da yine yarın memleketinde defnedilecek. Şehidin karşılama törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, askeri ve mülki erkan ile birlikte şehit yakınları katıldı.

ZONGULDAK ŞEHİDİNİN EŞYALARINI SİLAH ARKADAŞI GETİRDİ

Aynı çatışmada şehit düşen Jandarma Uzm. Onb. Recep Turan'ın cenazesi, askeri kargo uçağından TSK'ya ait Türk Yıldızları uçağına nakledilerek Zongudak'a gönderildi. Şehidin eşyaları silah arkadaşı tarafından ailesine teslim edilmek üzere 2 bavulun içinde cenazeyle birlikte Zonguldak'a doğru yola çıktı.

 

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 17:30
  1. Zonguldak
  2. Samsun
  3. Diyarbakır
  4. Batman İl Jandarma Komutanlığı
  5. Saime Güven
  6. Kozluk Devlet Hastanesi

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