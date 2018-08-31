Şehit annesi Saime Güven: Hainlere inat ağlamayacağım

Anne Saime Güven, “Hainlere inat ağlamayacağım. Bir oğlum daha olsa yine gönderirim” dedi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bugün saat 03.40’ta Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabey mezrası bölgesinde yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Onbaşılar Recep Turan ve Adem Güven, kaldırıldıkları Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehitler Diyarbakır’da yapılan askeri törenin ardından TSK’ya ait askeri kargo uçağı ile Samsun-Çarşamba Havalimanına getirildi.

Samsunlu şehidin annesi Saime Güven ve babası Yusuf Güven, bölücü terör örgütüne beddua ederek, dik durmaya çalıştılar. Şehidin kız kardeşleri Fatma Demür ve Büşra Nur Güven ise sinir krizi geçirdiler. Şehit Adem Güven’in cenazesi havalimanında yapılan askeri karşılama töreninin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne Saime Güven, oğlunun cenazesi indirildiğinde, “Hainlere inat ağlamayacağım. Bir oğlum daha olsa yine gönderirim” diye feryat etti. Anne daha sonra cenaze aracına binerek oğlunun cenazesiyle birlikte hastaneye gitti.



Zonguldak şehidinin eşyalarını silah arkadaşı getirdi.

Aynı çatışmada şehit düşen Jandarma Uzm. Onb. Recep Turan’ın cenazesi, askeri kargo uçağından TSK’ya ait Türk Yıldızları uçağına nakledilerek Zongudak’a gönderildi. Şehidin eşyaları silah arkadaşı tarafından ailesine teslim edilmek üzere 2 bavulun içinde cenazeyle birlikte Zonguldak’a doğru yola çıktı.

Samsun şehidi Adem Güven’in cenazesi, Samsun Büyük Cami'de yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Şehitliğine defnedilecek. Zonguldak şehidi Recep Turan da yine yarın memleketinde defnedilecek.

Şehidin karşılama törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, askeri ve mülki erkan ile birlikte şehit yakınları katıldı.