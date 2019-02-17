Şehit Selçuk Paker'in Erdoğan vasiyeti ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'ye şehit yakınlarının tepkisi büyüyor. 31 Mart'taki yerel seçimler için bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak halinde olan CHP, İYİ Parti ve Saadet Parti'sine şehit yakınlarından öfke büyük. PKK'nın 'hendek' ihanetinde Sur'da ilk şahadet şerbetini içen ve 'Türkiye'nin tabuta sığmayan şehidi' olarak bilinen Selçuk Paker, Hakkari Dağlıca'da 15 askerle birlikte şehit düşen Okan Taşan ve Afrin'de şehit olan ve vasiyeti ile Türkiye'yi ağlatan Burak Tatar'ın yakınları, "Türkiye, her yaşta bayrak uğruna vatan nöbeti tutanlara kurşun sıkıp, toprağa düşen Mehmet'lerini katledenlerle iş tutanlara cevabını verecektir" diyor.

2016'da bölücü terör örgütüne karşı Diyarbakır Sur'da yürütülen operasyonda şehit düşenÖzel Kuvvetler mensubu Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir (46): Bu ittifak biz şehit ailelerini çok yaralıyor çünkü HDP açık açık PKK. Evlatlarımızı bu vatan için verdik, vatan düşmanları devletimizin koltuklarına yerleşip, milletimize ihanet etsin diye değil. O alçaklar fidanlarımızı soldurdu. Atatürk'ün partisi kalkıp, teröristlerle el sıkışıyor. Dünyanın neresinde böylesi akla ziyan bir işbirliği var. Evlatlarını katledenlerle birlikte kapılarını çaldığınız millet size oy verir mi? Asla başarılı olamayacaklar. Sırtını millete, vatana dayayanlar, sırtını YPG-PKK'ya dayayanları da. ittifaklarını da alt edecektir. Selçuk benim ruhumdu, onun ruhu da vatanıydı. 11 aylık evliydi ve şehit olduğunda eşi 2 aylık hamileydi. Şehitlik onun en büyük duasıydı. CHP'yi yerle bir ettiler, Atatürk'ün partisiyle alçakların nasıl bir araya getirir, iş tutarsın. 'Atamız' dedikleri Atatürk'e saygıları yok ki bizim şehit evlatlarımıza olsun. Oğlum şehit olmadan önce vasiyet etmiş, Çukurca'dan arayıp "Erdoğan'a destek verin" demişti. Cumhurbaşkanı bana şehidimin emaneti. Bu vatan sevdalısı yiğitlere karşı bu ihanet ittifakını ne bu dünyada ne de öteki dünyada kimseye açıklayamazlar. Şimdi şehit verdiğim bu vatanın geleceği için bu ihaneti görmek, gereğini yapmak gerek.

Gizli dostlukları kirli ittifaka dönüştü

Hakkari Dağlıca'da PKK tarafından yola döşenmiş patlayıcıların Zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildiği saldırıda 15 askerle birlikte şehit düşen Okan Taşan'ın eşi AylinTaşan: Yıllarca gizlice sürdürülen bu dostluklar, şimdi bu kirli ittifak ile ilan edilmiş oldu. İsteyen isteyenle seçim için işbirliği kurabilir ama devlete savaş açıp, bu ülkenin çocuklarını hunharca katleden terör örgütüyle yapılan, ittifak değil ihanet olur. Benim 8 yaşındaki oğlum babasını hiç tanıyamadı. Yarın seçilirlerse oğlumun yüzüne nasıl bakacaklar, onu gördüklerinde 'babanın katilleriyle iş tutup, seçimi öyle aldık mı' diyecekler. Yetim bir evlat büyütüyorum ben. Eşim bu vatanın diğer evlatları yetim kalmasın, bayrak gökte dalgalansın diye şehit oldu. Oğlum babasıyla hiç tanışamadı. Eşimi bunlar hainlerle bir olup, vatana ihanet etsinler diye vermedim. Bakın bir örnek sadece; oğlumun sünneti için CHP'li belediyeye gittim, masa ve sandalye rica ettim, şehit yakınıolduğumuzu da ekledim. 'Sadece cenazelere veriyoruz' deyip vermediler..

Vatanına sahip çık türkiye

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit düşen UMKE görevlisi Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar (49): 23 yaşındaki oğlumu teröre kurban verdim. PKK'nın siyasi kanadı olan HDP ile ortaklık kurmaya çalışan CHP, İyi ve Saadet Partilerine sesleniyorum; benim oğlum daha güzel günler görecek, hayaller kurup, nice canlar kurtaracaktı. 7 düveli karşısına alıp, Anadolu'nun temiz insanıyla her türlü düşmana 'dur' demiş Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bu ittifak asla başarılı olamayacak. Türkiye vatanına sahip çık, katillerle iş tutanları gör ve o sandıkta seçimini ona göre yap..