Şehit annesi 15 Temmuz’da hıçkıra hıçkıra ağladı Tekirdağ’daki 15 Temmuz etkinliklerinde gözyaşlarını tutamayan şehit annesini yanındakiler teselli etti.

Tekirdağ’daki 15 Temmuz etkinliklerinde gözyaşlarını tutamayan şehit annesini yanındakiler teselli etti.

10 Kasım 2012 tarihinde Siirt’in Pervari ilçesinde düşen helikopterde 17 arkadaşıyla birlikte şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Dinçer Ersoy’un annesi Nilüfer Hatun Ersoy 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü etkinliklerinde gözyaşlarını tutamadı. Çerkezköy İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Nazlı Hilal Gökgöz’ün 30 kuş adlı şiirini okuduğu esnada gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesini yanındakiler teselli etti.

Hıçkıra hıçkıra ağlayan şehit annesine yanındakiler tarafından su verildi. Ersoy, bir süre alandan ayrılarak üzüntüsünü dile getirdi. Sonrasında şiir okuyan minik öğrenciyi dakikalarca alkışlayan Ersoy, 15 Temmuz etkinlikleri bitene kadar alandan ayrılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.