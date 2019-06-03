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Şehit annelerinin acı bayramı

Adana’da Ramazan Bayramı arifesinde şehit anneleri çocuklarının bayramını kutlamak için şehitliğe akın etti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
Şehit annelerinin acı bayramı

Adana’da Ramazan Bayramı arifesinde şehit anneleri çocuklarının bayramını kutlamak için şehitliğe akın etti. Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Uçar’ın annesi Zeynep Uçar, "Dünya tersine döndü o benim mezarıma gelecekken ben onun mezarına geldim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.


Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliği Ramazan Bayramı arifesinde şehit anneleri tarafından doldu taştı. Gencecik çocuklarını vatan uğruna şehit veren anneler çocuklarının mezarı başında dua edip gözyaşlarına boğuldu. Kimi anne oğlunun mezarını temizlerken kimi ise mezar taşındaki fotoğrafını öpüp sevdi.


21 Eylül 2016 tarihinde Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Akçakoyunlu Hudut Bölüğü karşısında sınırdan 7 kilometre içeride mayın temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Burak Uçar’ın annesi Zeynep Uçar da oğlunun kabrini ziyaret etti. En küçük oğlunu vatan uğruna şehit verdiğini anlatan Uçar, 3 yıldır bayramların kendisi için acı içinde geçtiğini belirterek, "Ben ona bakmaya kıyamazdım ama oğluma kıydılar. Dünya tersine döndü o beni mezarda ziyaret edecekken ben onu ziyarete geldim. Oğlum o kadar güzeldi ki ben bakmaya kıyamıyordum. O benim canımdı" diye gözyaşlarına boğuldu.


Şehit Tank Uzman Çavuş Zeki Dağ’ın annesi Fatma Dağ da, "Sözün bittiği yerdeyiz diyecek bir şey bulamıyorum, acımız çok büyük. Acımız hale dünkü gibi. Vatan sağolsun" diye konuştu.


Bu arada şehit Kadir Demiryürek’in kızı 5 yaşındaki Lara Demiryürek de annesi Gülcan Demiryürek ile mezara geldi. Küçük Lara, babasının bayramını kutladı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
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