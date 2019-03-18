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Şehit amcasının kabri başında İstiklal Marşı’nı okudu

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:34
Şehit amcasının kabri başında İstiklal Marşı’nı okudu

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümünde 7 yaşındaki Esma Nur Keskin, şehit amcası şehit Jandarma Komando Onbaşı Bülent Keskin’in kabri başında İstiklal Marşı’nı okudu, dua etti.


18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen ilk tören Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kırıkkale Şehitliği’ne geçildi. Burada saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından hatim duasının edilmesinin ardından Vali Sezer, şehitlik defterini imzaladı. Kabirleri ziyaret eden şehit yakınları dua ederek Kur-an’ı Kerim okudu. Daha sonra protokol üyeleri kabirleri teker teker gezerek karanfil bıraktı.


22 Eylül 1997 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde askeri aracın, PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayına çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Onbaşı Bülent Keskin’in mezarı başında küçük yeğeni Esma Nur Keskin İstiklal Marşı okudu, dua etti.


18 Mart dolayısıyla amcasını ziyaret edip mezarına karanfil bırakan Esma Nur Keskin, “Amcam için dua ettim. İstiklal Marşı’nı söyledim. Kötülüklerden korusun dedim. Sureler okudum” diye konuştu.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, küçük Esma Nur’un yanına giderek elini öptü. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı küçük kızı tebrik etti. Daha sonra Vali Sezer, elini öptü.


Şehitlikteki törende konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle aziz şehitlerimizin manevi huzurlarındayız. Çanakkale geçilmez diyerek, istikrarımız ve istikbalimiz için üstün vazife anlayışıyla kahramanca mücadele ederek, canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri gurur ve onur kaynağımızdır. 18 Mart şehitleri anma günü münasebetiyle bu topraklarda bizi mukaddes kılan başta Gazi Mustafa kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Şehitlikteki programın ardından Polisevinde Şehit aileleri ve gaziler için öğle yemeği verildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:34
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