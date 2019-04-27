Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki tatbikat sırasında zırhlı aracın hareket etmesi sonucu tekerleğin altında kalıp şehit olan Burdurlu Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı’nın (31) cenazesi memleketi Burdur’da gözyaşları arasında defnedildi.

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki tatbikat sırasında zırhlı aracın hareket etmesi sonucu tekerleğin altında kalıp şehit olan Burdurlu Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı’nın (31) cenazesi memleketi Burdur’da gözyaşları arasında defnedildi.

Uzman Çavuş Nihat Akcalı’nın cenazesi Isparta havalimanına, ardından da Burdur merkez Kayaaltı Mahallesi’nde bulunan baba ocağına getirildi. Şehit Akçalı’nın babası Hasan Hüseyin, annesi Rabiye, eşi Fadime Akcalı şehidin cenazesinin evlerinin önüne geldiğini görünce gözyaşlarına boğuldu. Şehit yakınlarını Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindeki protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.



Şehidi top arabasına koydurmadılar

Kayaaltı köy okulu bahçesinde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Namaz sonrasında şehidin naaşı resmi tören gereği top arabasına konuldu. Şehit yakınları ve köylüler "top arabasına değil, biz omzumuzda taşıyacağız" diyerek şehit cenazesini omuzlara aldı. Evli ve 4 aylık Rabia isminde kız babası olan şehit Akçalı’nın cenazesi omuzlara alınarak tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Burdur Valisi Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, resmi daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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