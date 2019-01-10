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Şehit ailesinin dolandırıldığı iddiası

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde şehit ailesi, büyükbaş hayvan sattıkları kişilerden paralarını alamadıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu

10 Ocak 2019 Perşembe 12:57
Şehit ailesinin dolandırıldığı iddiası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde şehit ailesi, büyükbaş hayvan sattıkları kişilerden 94 bin liralarını alamadıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İlçeye bağlı Kalekışla köyünde yaşayan Habip Öztürk, AA muhabirine, oğlu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün, 2016'da Kars'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğunu söyledi.

Öztürk, köyde hayvancılıkla uğraştıklarını, eşi rahatsızlandığı için 12 büyükbaş hayvanı internetten satışa çıkardığını belirtti.

Köye gelen 4 kişinin hayvanlara baktığını, pazarlık yapıp bu kişilerle anlaştığını aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"12 hayvan için 95 bin liraya anlaştık ve bana bin lira kapora verdiler. Ertesi gün hayvanları araca yükledik ve Çankırı'ya gittik. 'Kalan parayı ne zaman ödeyeceksiniz?' dedim, 'Kredimiz hazır, her şeyimiz bitti, sadece mandıraya eksper gelecek. Hayvanları da biz üzerimize alacağız. Ona göre kredi çıkacak' dediler. Bizi 3 gün orada oyaladılar. Biz de 'almayacaksanız biz hayvanları geri götüreceğiz' dedik. Sonra bize senet verdiler."

Senedin günü geldiğinde kendisine para ödenmediğini belirten Öztürk, "Durumu Çankırı Vali Yardımcısına bildirdim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Dosyanın Sulakyurt'a gönderileceğini söylediler. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer de arayarak konuyla ilgilendiklerini söyledi." dedi.

Şehit annesi Elife Öztürk de "Gözümden daha iyi baktığım 12 hayvanım gitti. Ben hayvanlarımın parasını istiyorum. Devletimden, milletimden Allah razı olsun. Şehit ailesi olarak devletimden yardım bekliyorum. Benim mağduriyetim giderilsin." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:57
  1. Kırıkkale
  2. şehit ailesi

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