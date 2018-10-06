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Şehit ailesine ziyaret eden Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı... Şehit yakını tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman’da şehit olan Neşet Gök’ün baba ocağına ziyarete gitti, bir şehit yakını ana muhalefet liderine, “Hangi yüzle geldin buraya?” diyerek tepki gösterdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
Şehit ailesine ziyaret eden Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı... Şehit yakını tepki gösterdi

AK Parti muhalifliği uğruna teröre destek verecek kadar alçalan CHP, şehit aileleri tarafından protesto ediliyor. Bugün bir şehit yakını, Batman şehitlerimizden Neşet Gök’ün ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Hangi yüzle geldin buraya?” diyerek tepki gösterdi. Daha önce de CHP’lilere şehit yakınları tarafından tepki gösterilmişti.

Baba ocağını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök'ün (25) baba ocağını ziyaret etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi girişinde partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan ve dün cenazesi törenle toprağa verilen Uzman Çavuş Neşet Gök'ün Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 

Hangi yüzle geldin buraya?

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu apartmandan çıkacağı sırada sokaktaki taziye çadırında bulunan şehidin bir yakını, "Kılıçdaroğlu hangi yüzle geldin buraya, senin ittifak yaptığın adamlar bizi bu duruma getirdi." diyerek tepki gösterdi. Polisler, şehit yakınını uzaklaştırdı. 

Şehidin babası Turan Gök tarafından uğurlanan Kılıçdaroğlu, partililerce bir restoranda verilen yemeğe geçti.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
  1. Batman
  2. Eskişehir
  3. PKK
  4. CHP

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