0553 313 94 23

Şehit ailesinden Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyona destek

TSK'nın, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen sözleşmeli er Sergen Pamukçu'nun ailesi, Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyona destek verdi- Anne Seliz Pamukçu:"Benim şehidim burada olsaydı, inanın yine giderdi. Ne gerekiyorsa yapardı"- Baba Fadil Pamukçu:"Allah ordumuzdan razı olsun. Zaferden zafere koşmalarını gönül birliğiyle isteriz"

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:42
Şehit ailesinden Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyona destek

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG/PKK terör örgütüne yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 23 yaşındaki sözleşmeli er Sergen Pamukçu'nun ailesi, Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyona destek verdi.

Şehit annesi Seliz Pamukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehadete yürümesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini söyledi.

Oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını belirten Pamukçu, "Oğlum göz bebeğimdi. İnanın bana her gün rüyalarımda görmek istiyorum. Bazen görüyorum, sanki evimin içinde... Oğlumun bu asker sevdası, Afrin'e gitmesi, kendisinin mutluluğu gözümün önünden hiç gitmiyor." diye konuştu.

Pamukçu, oğlunun Afrin'e vatan sevgisiyle gittiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Afrin'e kendi isteğiyle gitti. Şehidimin bana dediği gibi 'Bu vatanın her toprağı bizim Türk askerleri sayesinde yaşıyor. Nereye gönderirlerse bizim için görev orasıdır. Vatan için her yere gideriz.' demişti. Ne mutlu oğlum gitti, şehit oldu. Acısı büyüktür, evladımla çok büyük gurur duyuyorum. Bu vatanı korumak için ne gerekiyorsa askerlerimiz canlarını feda etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar vatanı korumak için gidiyorlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Askerlerimiz gitsinler vatanımızı korusunlar. Bu toprağa hiç düşman ayak basmasın. Bu vatan bizim. Bu vatan kolay kurulmadı. Allah bin kere razı olsun askerlerimizden, şehitlerimizden, hakları ödenmez. Vatan hainlerinin, vatanımız için kötülük yapıp Türk'ü Türk'e düşman edip de askerlerimizi öldürmeye kalkanın ellerini kırılsın."

- "Şehidim burada olsaydı inanın yine giderdi"

Pamukçu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonuna ilişkin gelişmeleri de yakından takip ettiğini anlatarak, bir şehit annesi olarak operasyonu desteklediğini bildirdi.

Türk askerine güvendiklerini anlatan Pamukçu, şunları kaydetti:

"Vatanımız bölünmesin. Düşmanlara fırsat verilmeyecek, ayak bastırılmayacak. Eğer askerlerimiz gitmezse, düşmanlarımız her an için bir günde Türkiye'yi alt üst etmeye kalkarlar. Allah fırsat vermesin o düşmanlara, Allah kendilerini kahretsin, vatan üstüne vatan kurulmaz. Benim şehidim burada olsaydı, inanın yine giderdi. Ne gerekiyorsa yapardı."

- "Allah ordumuzdan razı olsun"

Şehidin babası Fadil Pamukçu ise oğlunun çok yürekli ve temiz kalpli olduğunu anlattı.

Münbiç'in de bir an önce terörden temizlenmesini isteyen Pamukçu, "Yakın zamanda Münbiç olayı var. Bütün askerlerimizden, ordumuzdan, komutanlarımızdan Allah razı olsun. Oraya gitmek zorundayız. YPG olsun, PKK olsun onları temizlemek zorundayız. Allah ordumuzdan razı olsun. Zaferden zafere koşmalarını gönül birliğiyle isteriz." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:42
  1. Hatay
  2. Mümbiç
  3. şehit ailesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’da internet kesinti testi tartışmaya neden oldu
    1. İran’da internet kesinti testi..
    2. "Hayatı kucaklama anı" güvenlik..
    3. Mustafa Sarıgül Şişli'den bağımsız..
    4. Otomotiv devi resmen açıkladı!..
    5. "Din, göçmen kabulünde rol oynamamalı"
    6. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    7. Vodafone, iş ortakları ile KKTC'de..
    8. İş dünyası-üniversite entegrasyonu..
    9. Yıldız Holding, ilk sürdürülebilirlik..
    10. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    11. İbn Haldun’dan “Gülümse çekiyorum”..
    12. Afrin’de neler oluyor? Afrin’de son..
    13. Seyitnizam-Zeytinburnu arası tramvay..
    14. Matbaacılarda yerel seçim yoğunluğu
    15. Pilot üniversite modeli için ilk adım
    16. Afrin'de bir patlama daha!
    17. ANALİZ - Suriye'nin kuzeyinde güvenli..
    18. Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var
    19. TFF'den Oğuz Çetin'e görev
    20. Anadolu'nun en eski "üniversitesi"..
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Define ararken cin çarptı!
    Define ararken cin çarptı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...