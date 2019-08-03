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Şehit ailelerinin AYM’ye öfkesi dinmiyor

Kahramanmaraşlı şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duygal’ın eşi Sibel Duygal, Anayasa Mahkemesinin sözde Barış Bildirisini imzalayanlar hakkında verdiği "hak ihlali" kararına, "Bayrağımızın altında yaşayan ve teröre destek veren herkes bizim gözümüzde katildir" diyerek tepki gösterdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:32
Şehit ailelerinin AYM’ye öfkesi dinmiyor

Kahramanmaraşlı şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duygal’ın eşi Sibel Duygal, Anayasa Mahkemesinin sözde Barış Bildirisini imzalayanlar hakkında verdiği "hak ihlali" kararına, "Bayrağımızın altında yaşayan ve teröre destek veren herkes bizim gözümüzde katildir" diyerek tepki gösterdi.


Mardin’in Nusaybin ilçesinde 1 Mayıs 2016’da Hendek Operasyonu’nda 3 arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Hakan Duygal’ın eşi Sibel Duygal ve annesi Ayşe Duygal, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulunun, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" olarak adlandırılan metne imza atan bazı akademisyenlerin, ’terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları’ gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği hak ihlali kararına tepki gösterdi.


Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı şehitliğindeki eşinin mezarını ziyaret eden şehit eşi Sibel Duygal, Meyra, Mustafa Berk ve Şükrü Buğra adında 3 çocuğunun babasız büyüyeceğini söyledi. Alınan kararın şehitler adına yakışmadığını ifade eden Duygal, “Eşim 1 Mayıs 2016 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde hendek operasyonlarında şehit oldu. 2 erkek bir kızım var. Eşim şehit olduğunda çocuğum 10 aylıktı ve babasını hiç tanımıyor. Düşündüğüm tek bir şey var, bu bayrak altında şehitlerimizin kanının olduğu bu bayrağın altında yaşayan ve teröre destek veren herkes bizim gözümüzde katildir.Doğmamış çocuklarını görmeyen bir sürü şehit çocuklarımız var. Benim çocuklarım da babalarının gününü göreceği zaman babaları şehit düştü. Çok acı ve çok gurur verici bir şey. Geride kalan 2 tane aslan parçası oğlum var. Anayasa Mahkemesindeki alınmış olan kararı da kınıyoruz, şehitlerimiz adına yakışmadı” diye konuştu.


Şehit annesi Ayşe Duygal ise Anayasa Mahkemesi kararına tepkisini dile getirirken, "Parmağı içinde olan herkesin ciğerleri yansın. Bizi yaktılar ve oğlumun 3 tane çocuğu var. Onlar yansın başka şey demiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:32
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