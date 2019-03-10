Şehit ailelerini ziyaret ettiler

Balıkesir Üniversitesi Genç Kızılay topluluğu üyesi gençleri Balıkesirli şehitleri ve ailelerini unutmadı.

Genç Kızılay Balıkesir Üniversitesi Topluluğu gönüllü gençleri sosyal faaliyetlere devam ediyor. Genç Kızılaycılar etkinlik kapsamında Balıkesir’de yaşayan 7 şehit ailesinin evlerine 2 gün boyunca ziyaretler gerçekleştirdi. İçtenlikle Kızılay’lı gençlere evlerinin kapılarını açan aileler ve ziyaretlere katılan öğrenciler ziyaretlerden çok memnun kaldıklarını söylediler.

Öğrenci kulübü başkanı Kerem Türkan "Kahraman şehitlerimizin aileleri bizim de ailemizdir. Onlara biraz da olsa moral verebildiysek, onlara iyi geldiysek ne mutlu bize. Hedefimiz şimdilik Balıkesir il sınırları içinde yaşayan tüm şehit ailelerimize ulaşıp bu anlamlı ziyaretlerimizi devam ettirmektir" dedi.