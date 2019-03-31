Şehit ailelerine ve yakınlarına oy kullanabilmeleri için ücretsiz taksi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde taksicilik yapan Kadir Çağlar, oy kullanmak için sandığa gidecek şehit yakınlarından ücret almıyor.

Tavşanlı ilçesinde taksicilik yapan Çağlar, aracıyla oy kullanmak için gidecek olan şehit yakınlarından ücret almadığını söyledi.Şehit ailelerine büyük vefa duyduğunu ifade eden Çağlar, şunları kaydetti: " Taksicilik mesleğini 8 yıldan bu yana Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde devam ettirmekteyim. Biz taksiciler olarak bir nebze de olsa şehit ailelerine ve yakınlarına yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Bugün her kişinin, özellikle de şehit ailelerimizin görevini yerine getirebilmesi için bu hizmeti sunuyoruz."