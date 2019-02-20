Şehit ailelerinden Vali Akbıyık’a ziyaret HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden gelen şehit aileleri, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden gelen şehit aileleri, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Aykut ailesinin yakınları, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

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