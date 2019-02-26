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Şehit ailelerinden teşekkür belgesi

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Muğla’daki şehitliklerin bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarından dolayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılılığı ve Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür belgesi verdi.

26 Şubat 2019 Salı 12:00
Şehit ailelerinden teşekkür belgesi

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Muğla’daki şehitliklerin bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarından dolayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılılığı ve Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür belgesi verdi.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz başkanlığında toplantıya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu üyeleri ve Muğla Şehir Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve üyeleri katıldı. Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş, Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerin 2 yıldır Muğla’daki şehitliklerin bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yürütmelerinden dolayı teşekkür etti. Akkuş, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla Cumhuriyet Savcısı Tuğba Akalın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Daşkın, Muğla Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir, Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri Utku Çınar, Ercan Çetintaş’ı ve Kadir Tolga Aydoğan’ı teşekkür belgesi verdi.


Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Vatanımız için canlarını feda eden Kahraman Şehitlerimiz ve Gazilerimizi unutmamanın; daima hatırlamanın asli görevlerimizden olduğunu, bunu borç bildiklerini belirtti. Şehit Aileleri tarafından verilen teşekkür belgesinin kendilerini onurlandırdığını ve duygulandırdığını fakat esas teşekkür edilmesi gerekenlerin şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların emanetleri olan aileleri olduğunu söyledi.


Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş, şehitlerimizin aziz hatırasına, geride bıraktığı emanetlerine, gazilerimize sahip çıkarak devletimiz her zaman yanlarında olduğunu söyledi.Muğla Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir ise yaklaşık 2 yıldır yürüttükleri şehitliklerin bakım, onarım ve çevre düzenlemeleri çalışmalarına öncülük eden Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz Muğla Büyükşehir Belediyesine, hayırsever vatandaşlara, kurum personeline ve yükümlülere teşekkür etti. Özdemir bu çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:00
  1. doğa

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