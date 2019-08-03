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Şehit Aileleri ve gazilere yardım kesildi iddiası

Niğde Valiliği şehit aileleri ve gazilere yapılan bayram yardımlarının kesildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:05
Şehit Aileleri ve gazilere yardım kesildi iddiası

Niğde Valiliği şehit aileleri ve gazilere yapılan bayram yardımlarının kesildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.


Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan ’Sonunda Bunu da Yaptılar, Şehit Aileleri ve Gazilere Dini Bayramlarda Yapılan Yardımlar Kesildi’ haberiyle ilgili açıklama yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi;


"Basın yayın kuruluşlarında çıkan haberler doğrultusunda valiliğimizce yapılan incelemelerde Niğde Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü’ne yapılan müracaata cevaben bahse konu vakıf müdürü tarafından yetkisi olmadığı halde ve karar mercilerinin onayı olmadan kendi inisiyatifi ile resmi evrakla cevap verildiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili yapılan inceleme sonucunda Valiliğimizce söz konusu vakıf müdürü hakkında soruşturma başlatılmıştır. Niğde Valiliği Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfımız tarafından söz konusu iddiaların aksine Şehit Aileleri, Gaziler ve yakınlarına geçmişte olduğu gibi bugün de gerekli her türlü ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır."



Şehit ve gaziler üzerinden algı yapılıyor


Niğde Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ömer Demir de derneğin her yıl ailelerin ihtiyaç durumuna bakılmaksızın şehit ailelerine ait listesinin Niğde Valiliği aracılığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderildiği, gazilere ait listenin ise Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından teslim edildiğini hatırlattı. Şehitlerin emaneti ailelere ve gazilere düzenli olarak ihtiyaç durumuna göre sobalı evde oturanlara kömür, kaloriferli evde oturanlara nakit yardımı yapıldığına dikkati çeken Demir, şunları söyledi;


"Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimize sanki şehit aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan geçimini sağlıyorlarmış gibi bir algı verilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından her yıl aralık ayında yapılan STK temsilcisi adına mütevelli heyeti görevi yaptım. Vakfa başvuru yapan şehit ailemizin ve gazimizin talebinin geri çevrilmediğini bilenlerden biri olarak sayın vekilimizin yaptığı açıklamayı talihsiz olarak düşünüyorum. Keşke kahraman şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gazilerimiz böyle talihsiz açıklamalarla gündeme gelmese. Bizim ailelerimizin tüm ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanmaktadır, lütfen böyle bir talihsiz açıklamalarla şehitlerimizi ve gazilerimizi gündeme taşımayalım.”

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:05
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