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Şehit aileleri ve gazilere Çanakkale gezisi

Bursa’nın Büyükorhan Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için Çanakkale gezisi düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:04
Şehit aileleri ve gazilere Çanakkale gezisi

Bursa’nın Büyükorhan Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için Çanakkale gezisi düzenlendi.


18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü münasebetiyle şehit aileleri ve gaziler Büyükorhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası’na ve şehitliklere gönderildi. Çanakkale gezisine katılan 15 şehit ailesi ve gazi dualarla uğurlandı. Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan, şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:04
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