Şehit aileleri ve gazilere boğazda moral turu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki şehit aileleri ve gaziler, Sahil Güvenlik Komutanlığınca gerçekleştirilen etkinlikte İstanbul Boğazı'nda gezinti yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul'daki şehit aileleri ve gazileri, boğazda gezintiye çıkardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Sarıyer'deki Büyükdere Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilen şehit yakınları ve gaziler, TCSG Güven 702 Arama Kurtarma Korvet Gemisi'ne binerek denize açıldı.

İstanbul Boğazı ve Adalar bölgesini gezen ailelere, güzergahtaki tarihi ve kültürel yapılar hakkında bilgiler verildi.

Kendilerine yakın ilgi gösteren askerlerle sohbet eden ve fotoğraf çektiren konuklara gezinti sırasında yemek, tatlı ve içecek ikramında bulunuldu.

Güverteye çıkan ve dümeni inceleyen şehit ve gazi çocuklarına geminin çalışma sistemi anlatıldı.

- Gazi çocuğuna doğum günü sürprizi

Gemi personeli, Mardin'de 1995'te çatışmada gazi olan Ayhan Akcan'ın oğlu Furkan Tuna Akcan'ın doğum gününü kutladı. 13 yaşına giren Akcan, sürpriz yapan askerlerin masaya getirdiği tatlı üzerindeki mumu üfleyerek tebrikleri kabul etti.

Gemi Komutanı Yarbay Ertuğrul İsmet Bayır da kürsüden Akcan'ın yeni yaşını kutladı.

Yarbay Bayır, şehit aileleri ve gazilere şu sözlerle hitap etti:

"Aziz şehitlerimizin aileleri, kahraman gazilerimiz ve ailelerinin katılımıyla 'mavi vatan' denizlerimizin ayrılmaz bir parçası olan İstanbul Boğazı'nda böyle bir gezi faaliyeti icra ettik. Burada maksat sizlerle birlikte mutlu bir gün geçirebilmek. Mavi vatan denizlerimizin kolluk görevini icra eden Sahil Güvenlik Komutanlığının gemisinin bir komutanı olarak benim için en değerli görev budur."

- "8 bin 200 civarında şehit ve gazimiz var"

Şehit yakınları ve gazilerden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdür Yardımcısı Şemseddin Yalçın da etkilik talebinin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kendilerine iletildiğini söyledi.

Yalçın, 400 kişiden oluşan 120 ailenin iki gün içerisinde dört etapta boğaz turuna çıkartıldığını dile getirdi.

Kentteki tüm şehit aileleri ve gazilerle birebir temas içerisinde olduklarını anlatan Yalçın, "Devletimiz her zaman şehidinin, gazisinin yanında ve bu konuda sonsuz şekilde destek vermekte. Özellikle son 15-20 yılda da şehit ve gaziler için bakanlığımızın, bakanımızın özellikle vermiş olduğu destek gerek sosyal medya tarafından gerek halk tarafından gerekse şehit yakınları ve gazilerimiz tarafından çok net olarak bilinmektedir." dedi.

İstanbul'un şehit ve gazi sayısının fazla olduğuna değinen Yalçın, "8 bin 200 civarında şehit ve gazimiz var." ifadesini kullandı.

Yalçın, misafirleri etkinlik sonrasında tekrar evlerine bıraktıklarını ve etkinliğin geleneksel hale gelmesini planladıklarını sözlerine ekledi.

- Şehit aileleri duygusal anlar yaşadı

Oğlu Piyade Çavuş Bülent Karataş 1988 yılında Hakkari'de şehit olan Seriye Karataş, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Askerlerle birlikte olduğu için duygulu, gururlu ve mutlu olduğunu aktaran Karataş, "Ben çok mutluyum. Niçin? Askeriyenin içerisinde olduğum için. Ben askeriyeye aşığım, çok seviyorum. Zaten yavrum da askerdi, şehit oldu. Ağabeyim de havacı astsubaydı. O sebeple bu elbiseyi görünce bayılırım, şu anda da çok mutluyum. Allah askerimize ömür, sıhhat, kuvvet versin. Bir devletin askeri olmasa o devlet yoktur benim için. Çok gururluyum. Gemiden inerken asker kızlarımızın elini tutayım, dokunayım, temas edeyim diye ellerini tutarak gittim." diye konuştu.

Evladı Kemal Taşçı 2011 yılında Ankara'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Müslüm Taşçı ise böyle etkinliklerin duygu yoğunluklu olduğuna vurgu yaptı.

Taşçı, "Bugünler duyguların yoğun olduğu zamanlar oluyor. Unutmuyorsun zaten ama anılar yeniden tazeleniyor. Bir de tabii bizim oğlumuz da subay olduğu için burada subayları görünce de biraz daha buruklaşıyoruz. Denizi seyretmekle acımızı unutmaya çalışıyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte ailelere "15 Temmuz" logolu şapka dağıtıldı. Askerlere teşekkürlerini ileterek gemiden ayrılan aileler, drone kamerasına el sallayarak iskeleden uzaklaştı.