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Şehit aileleri ve gazilerden Diyarbakır annelerine oturma eyleminde destek

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin 8. gününde destek ziyaretleri artarak sürüyor- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, şehit yakınları ile gaziler oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu - Aylar:- "Sizler bizim canımızsınız. İnşallah bu vatanı PKK'dan temizleyeceğiz. Bunlara destek verenleri hep beraber lanetleyeceğiz"- "Teröre ve PKK'ya karşı dik duran mazlumların ve tüm kardeşlerimizin yanında durmaya ant içtik, hep yanlarında beraber ve bir olacağız"

10 Eylül 2019 Salı 15:01
Şehit aileleri ve gazilerden Diyarbakır annelerine oturma eyleminde destek

DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, şehit yakınları ve gaziler destek verdi.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin 8. gününde destek ziyaretleri artarak sürüyor.

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, şehit yakınları ve gaziler, 3 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaret ederek onlarla kucaklaştı ve sohbet etti. Aylar, burada yaptığı konuşmada Türk'ün ve Kürt'ün komşu değil kardeş ve etle tırnak gibi olduğunu belirterek ayrılamayacaklarını söyledi.

"Sizler bizim canımızsınız. İnşallah bu vatanı PKK'dan temizleyeceğiz. Bunlara destek verenleri hep beraber lanetleyeceğiz. Evlatlarınızı zorla dağa götürdüler." diyen Aylar, annelerin evlatlarını yıllardır göremediğini belirtti. Bunun büyük bir acı olduğunu anlatan Aylar, şöyle konuştu:

"Mezarı olsa gider dua edersiniz, teselli olursunuz ama göremeyince, olmayınca, dağa çıkarılınca tabii ki göremiyorsunuz. Zenginlerin evlatları lüks otellerde, okullarda kolejlerde okuyor. Fakirin fukaranın, yani sizlerin çocuklarını dağlara kaçırıyorlar, dağlarda yaşamaya mahkum ediyorlar, bu adalet değil. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyoruz. Biz doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle hep beraber kardeşiz. Aynı haklara sahibiz, biz yıllarca beraber yaşadık."

Diyarbakır'da başlayan bu güzel uygulamanın tüm illerdeki evlatları zorla dağa kaçırılan ailelere örnek olmasını, herkesin baş kaldırmasını istediklerini aktaran Aylar, herkesin desteğini beklediklerini bildirdi.

Tüm Türkiye'nin annelerinin acısını paylaştığını ifade eden Aylar, şunları söyledi:

"Çünkü hepimiz terörden çok çektik. Hep beraber çektik. Hep beraber yaşadık. Sizlerin acısını paylaşmak için buradayız ama en önemlisi dik duruşumuzu hiçbir zaman bırakmayacağız. Biz teröre ve PKK'ya karşı dik duran mazlumların ve tüm kardeşlerimizi yanında durmaya ant içtik, hep yanlarında beraber ve bir olacağız. Bugün akşam siz buradan ayrılana kadar sizinle beraber olacağız. 14, 15, 10 yaşında bir çocuğu dağa götürmeyi hiçbir insan hakkıyla izah edemezsiniz. İnsan hakkı diye buralarda vaat veren ahlaksız insanlar sizin çocuklarınızın hakkına gelince insan hakkı olmuyor. Sizin aradığınız insan hakkı değil mi? Siz bayrağını devletini milletini seven tüm Türkiye'nin gönlünde yer etmiş kahramanlarısınız."

- "Hiç kimse teröre yandaşlık yaparak siyaset yapamaz"

Aylar, hep beraber dik duracaklarına, terörü beraber yok edeceklerine dikkati çekerek bu terörü ancak annelerin ve kadınların bitireceğini söyledi. Şehit annelerinin, oturma eylemi yapan anneler için geldiğini bildiren Aylar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kutlu davanızı bu dik duruşunuzu önemsiyoruz, takdir ediyoruz, gönlümüzdesiniz. Bu katılımında bütün illerde artmasını, başlamasını istiyoruz. Bu ülkeden bu topraklardan artık terörün arınmasını istiyoruz.Hiç kimse teröre yandaşlık yaparak siyaset yapamaz. Evlatların üzerinden kimse siyaset yapamaz. Evlatlarınızın ve sizin yanınızdayız. Bizler bedel ödedik, sizler bedel ödediniz. Başka analar, canlar bedel ödemesin artık. Bu ülke, topraklar ve coğrafya huzur bulsun. Sizin çocuklarınızı dağa kaçıranlara bu bedeli ödeteceğiz. Bunun hesabını mutlaka ödeteceğiz."

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:01
  1. Diyarbakır
  2. eylem

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