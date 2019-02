Şehit aileleri ve gazilerden Başkan Ataç’a teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Ataç, "Hiçbir zaman şehit kanı üzerinden siyaset yapmadık. Sadece ve sadece baş tacı yaptık. Eğer onlar olmasaydı bugün Türkiye’de olamazdık" dedi.

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında Eskişehirli şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Programa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri katıldı. Programda bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, "Ahmet başkanımız sağ olsun, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman her konuda destek oldu. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kahvehanede bile oturuyoruz kendisiyle. Ahmet Başkana ulaşmakta hiç güçlük çekmeyiz, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Özel günlerde değil her gün beraberiz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayarak, "Biz sadece şehitlerimizin, gazilerimizin özel günlerinde değil, 365 gün bu baş tacı insanlarımızla ilgileniyoruz ve bir aradayız. Şehitlerimiz vatanını vermemiş, canını vermiş. Ailelerimize tabi ki sahip çıkacağız, yıllardır da beraberiz. Tepebaşı Belediyesi olarak Çanakkale şehitlerimizden tutun, Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz ve Cumhuriyet dönemindeki şehitlerimize kadar tamamına sahip çıktık. Hiçbir zaman şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmadık. Onların sadece ve sadece mutluluğu, esenliği için çalışmalarımızı sürdürdük ve neticesinde aramızda çok iyi ilişkiler gelişti. Biz her zaman terörün karşısındayız, lanetliyoruz. Hayatımız boyunca da bu şekilde davrandık. Şehit ailelerimizle, gazilerimizle karşılaştığımızda çok içten bir samimiyet var. Bu da bana büyük mutluluk veriyor. Kendi kendime düşünüyorum; iyi ki belediye başkanı olmuşum da bu güzel insanları tanıştım, vakit geçiriyoruz, birlikte gülüp ağlıyoruz. Tepebaşı’nı en iyi noktalara getirmek için çok çaba sarf ettik. Bugün Tepebaşı birçok insanın özendiği bir ilçe haline geldi. Tepebaşı’nda insanlarımızın yüzü gülüyor, mutlu. Tepebaşı bir aile gibi oldu; bebeğiyle, çocuğuyla, kadınıyla, emeklisiyle, engellileriyle, şehit aileleriyle, gazileriyle büyük bir çatı altında, büyük bir aile olduk. Birbirimizi seviyoruz, bir kültür oluştu. Bir söz var çok hoşuma gider; tarihini bilemeyenlerin coğrafyasını başkası çizer. Bu mantıkla yaptığımız Çanakkale gezileri inanın çok önemli bir noktada. Oraya gittiğimizde hep beraber ne kadar kutsal topraklar olduğunu gördük. Her yeri şehit kanıyla sulanmış ve müthiş bir mücadele ile destan yazılmış. Vatanı korumak çok önemli bir şey, onlar bizim vatanımıza saldırdılar ve biz kendimizi koruduk. Nasıl koruduk, Mustafa Kemal Atatürk’le beraber koruduk. Onun sayesinde Çanakkale’de destan yazıldı. Onları hürmetle, saygıyla, sevgiyle, en içten duygularla selamlıyorum. Hiçbir zaman şehit kanı üzerinden siyaset yapmadık. Sadece ve sadece baş tacı yaptık. Sizin yakınlarınız, vatanını vermedi, kanını verdi. Eğer onlar olmasaydı bugün Türkiye’de olamazdık" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Eskişehirli şehit aileleri ve gaziler de Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a her zaman ve her durumda yanlarında olduğu için teşekkürlerini iletti.

Etkinlikte söz alan Kıbrıs Gazisi Şaban Dönmez, "Ahmet Başkanımız yıllardır gazilerimize sahip çıkan, ziyaret eden, her etkinliğe davet eden tek başkanımız. Türkiye’de daha eşi yoktur. Türkiye birçok şehri gezdim, hiçbir belediye başkanının gazilerine bu kadar sahip çıktığını görmedim. Bizi Çanakkale’ye gezilere götürdü, etkinliklere davet etti. Kendisine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun.Ayrıca Tepebaşı Belediyesi’ne büyük hizmetlerinden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

Saniye Koç isimli şehit annesi ise "Allah razı olsun, verdiği hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Çalışkan biri, millete ilgili biri. Şehit annesi olarak Ahmet Başkanı her zaman yanımızda hissediyorum" sözlerini kullandı.

Son olarak şehit eşi Şahsine Ceylan da, "Eşim Kıbrıs Girne’de ilk çıkarmada şehit oldu. 21 yaşında 1 çocukla kaldım. Allah’a şükür, rabbim öyle yazmış. Memnunuz hayatımızdan. Allah razı olsun, Ahmet Başkanımız bir tane, her zaman dualarımız onunla. Rabbim yolunu açık etsin, yine desteğimiz ona. Kendimize çok yakın hissediyoruz, şehit eşleriyle, gazilerle çok ilgileniyor. Elhamdülillah, Allah yolunu açık etsin, her zaman başkanımızın yanındayız. Ahmet Ataç’ımızı çok seviyoruz, dualarımız onunla. Elinden geldiği desteği veriyor" sözlerini kullandı.

Etkinlik çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.