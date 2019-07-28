Şehit aileleri ve gaziler, Vali Pehlivan’a uğurlama ziyaretinde bulundu

Şehit aileleri ve gaziler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şırnak Valisi olarak atanan Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Şehit yakınları ve gaziler, göreve başladığı ilk günden itibaren her zaman yanlarında olduğunu ifade ettikleri Vali Pehlivan’a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi ve dualarını eksik etmeyeceklerini belirttiler.

Vali Pehlivan, Valilik Toplantı Salonu’nda bir araya geldiği şehit aileleri ve gazilere ziyaretlerinden ötürü müteşekkir olduğunu belirtti. Bayburt’taki görevine şehit ailesi ziyaret ederek onların duasıyla başladığını ve bundan şeref duyduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “Sizlerin duası bizlere inşallah güç verecektir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir arada olmak bizim için her zaman şeref, onur ve güç kaynağıdır. ” dedi.

Vali Pehlivan konuklarından tek tek helallik isteyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.