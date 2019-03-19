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Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

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19 Mart 2019 Salı 11:00
Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Şehit aileleri ve gaziler, Eskişehir Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısı ile düzenlenen yemekte bir araya geldi


Programa, Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak’ın yanı sıra; Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Utku Çakırözer, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkân, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.


İmam Hatip Nejat Kaplan tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Çakacak, 104 yıl önce Çanakkale’de çok büyük bir destan yazıldığını dile getirdi. Vali Çakacak programda yaptığı konuşmanın bir bölümünde şunları söyledi:


Bundan 104 yıl önce Çanakkale’de kaybettiğimiz aziz şehitlerimizi, Çanakkale’den önce ve sonra bilhassa bu toprakları bizlere vatan yapmak için yitirdiğimiz aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum. Bugün 18 Mart! Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin, Türk Milleti’nin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklâl ve istikbâlimiz konusundaki kararlılığımızın, iman gücünün, çok büyük fedakârlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Aradan 104 yıl geçse bile milletimizin aynı ruh hâline, aynı şehadet sevdasına ve aynı derecede vatan sevgisine sahip olduğunu gören düşmanlarımız bu duruma hayret etmekte ve kahrolmaktadırlar. Bulunduğumuz coğrafya sürekli teyakkuzda olmamızı gerektiren bir coğrafya. Ülkemiz öylesine stratejik bir konumdaki bu konum bizlere avantajlar sağladığı gibi dezavantajlar da sunmaktadır. Bu coğrafyada bin yıldır var olduğumuz gibi ilelebet var olmamızın en temel koşulu birlik ve beraberliğimizin muhafazadan geçmektedir."


Konuşmanın ardından İl Müftüsü Bekir Gerek şehitlerimiz için dua ettirdi. Daha sonra masaları teke tek gezen Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:00
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