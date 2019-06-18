Şehit aileleri ve gaziler jandarmayı unutmadı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yılında İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yılında Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay’ı ziyaret etti. Yüzbaşı Aktay, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, "Çeşitli etkinliklerde şehit ailelerimiz ve gazilerimizle buluşuyorduk. Kuruluşumuzun 180. yılında şehit ve gazi ailelerimizin askerlerimize elleriyle yaptığı börek ve tatlılarla bizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Bir ilkin yaşandığı bu günde Dernek Başkanı İsmail Topal a teşekkür ederim” dedi.

Dernek Başkanı İsmail Topal ise, "Jandarmanın 180. yılını kutlayıp, sınırda bekleyen JÖH’lerimize, PÖH’lerimize,komandolarımıza, köy korucularımıza başarılar dileriz. İnşallah üye defterimize yeni şehit isimleri eklemeyiz” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Topal, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Aktay’a günün önemini gösteren bir plaket taktim etti.