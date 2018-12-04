THY- Euroleague
0553 313 94 23

Şehit aileleri ve gaziler böyle seslendi: Başkanım bizi bırakma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Zeybek’in gösterilmesinin ardından mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret eden şehit aileleri ve gaziler gözyaşlarını tutamadı. Ziyarette Başkan Çoban da duygulanırken, şehit aileleri ve gaziler, “Başkanım bizi bırakma” diye seslendiler.

04 Aralık 2018 Salı 17:58
Şehit aileleri ve gaziler böyle seslendi: Başkanım bizi bırakma!

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için yurdumuzun dört bir yanında vatan topraklarına emanet eden Afyonkarahisar ve merkez ve ilçelerinde bulunan şehit aileleri ve gaziler, 31 Mart'ta görev süresi dolacak olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, Başkan Çoban şehit cenazelerindeki anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Şehit aileleri ile gaziler de Çoban’ın görev süresinin bitmesinden dolayı duygulu anlar yaşadı.

10 yıllık görev süresi boyunca Başkan Çoban ve eşi Emine Çoban’ın desteğini her daim hissettiklerini kaydeden Kumartaşlı, “Size verdiğimiz her şehit haberinde hem yenge hanımı, hem sizin desteğinizi hep yanımızda hissettik. Sadece il merkezinin değil, sorumluluk bölgeniz olmamasına rağmen şehit ailelerimiz için varınızı, yoğunuzu ortaya koyarak yanımızda oldunuz, şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerifler olsun, diğer organizasyonlarda olsun, desteğinizi artarak sürdürdünüz. Siz her zaman bizim gönlümüzün başkanısınız, derneğimizin fahri üyesisiniz. Hizmetlerinizden dolayı temsil ettiğim camiam adına sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

'Sizlerin yaptıkları karşısında bizim yaptıklarımızın hiçbir önemi yok'

 

Şehit ailelerimizin yakınlığı, samimiyeti, vatan sevgisi şehitlerimize olan hürmeti ve saygısının kendilerini çok etkilediğini söyleyen Başkan Çoban, “Şahadet haberi verildiğinde ‘Hangisi Kerim mi; diğeri mi? diyen Fatma kardeşimiz burada. Sinanpaşa Taşoluk’da eski Valimiz Aziz Yıldırım döneminde yine ‘Sayın Valim, bugün bizim düğün günümüz, düğünümüze hoş geldiniz’ diyen şehit babasını da asla unutmuyorum. Yine şehit babası Mehmet Çiftçi amcamızın kameralara ‘vatan sağ olsun’ dediğini hiç unutamıyorum. Sizlerin yaptığının karşısında bizim yaptıklarımızın hiçbir önemi, değeri yok. Geride bıraktığımız 10 yılda eşimle birlikte sizlerle birlikte olmaktan çok haz aldık” diye konuştu.

'Bir bamya yemeği insana mutluluk verir mi?'

Başkan Çoban konuşmasına, “Evciler İlçesi Gökçek Köyünde bizden 2 bin kişilik yemek istendi. Bizler de hazırlığımızı 2 bin kişiye göre yaptık. Fakat o gün yemeğe yoğun bir katılım oldu. Arkadaşlarımızın kayıtlarına göre 4 bine yakın insan orada yemek yemiş. Allah orada öyle bir bereket verdi ki o şehidimizin yüzü suyu hürmetine o bereket, yemek olarak yağdı. Şehit babamız telefon açtı, telefonda hüngür hüngür ağlıyordu ve 'Başkanım biz ilk defa bamya yedik, biz bamyayı bilmeyiz, bir bamya yemeği insana mutluluk verir mi' dedi. Öyle mutlu olmuş ki şehit babamız, o bamya yemeğinin verdiği mutluluğu hiçbir şey bize vermedi” diyerek göz yaşlarına hakim olamadı.

Şehit yakınları ve bazı gaziler de Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Başkanım bizi bırakma” diye seslendiler ve gözyaşları göktüler.

Daha sonra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a fahri üyelik beratı verildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:58
  1. Afyon
  2. Burhanettin Çoban

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Az ye, kanserden korun
    1. Az ye, kanserden korun
    2. DÜZELTME - "Suriye Özel Temsilcisi..
    3. Bebek beslenmesinde bunlara dikkat!
    4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    5. Irak’ta kritik bakanlıklarda anlaşma..
    6. Kına Arap dünyasında hanımların önde..
    7. Tunus Koordinasyonu'ndan mirasta..
    8. Niğde'dehırsızlık zanlısı 3 kişi..
    9. Zayıflamak için...
    10. Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları..
    11. En iyi ütü hangisi?
    12. İzmir AK Parti ilçe belediye başkan..
    13. CHP'li belediyelerle ilgili gerçekleri..
    14. Hanımların çilesi: İltihaplı romatizma
    15. "Rusya Azak Denizi'ni kontrol altına..
    16. En iyi zayıflatanların başında kiraz..
    17. Karısını öldüren sanığa 17,5 yıl hapis
    18. Müze olarak kullanılan Zübeyde Hanım..
    19. Erzurum'da terör operasyonu! Bacada..
    20. Mısır'da balıkçı teknesi kayboldu
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz