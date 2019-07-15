Şehit aileleri ve gaziler 15 Temmuz yemeğinde buluştu

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında, şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen akşam yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Adıyaman Valiliğinin ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Vali Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Okutan, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, şehit aileleri, gaziler ve çocukları katıldı.

Yemek öncesi Vali Aykut Pekmez, şehit aileleri ve gazilerin masasını tek tek gezerek şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip yakın ilgi gösterdi.Şehit çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Pekmez, çocukları kucaklayıp sohbet etti.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyduğunu belirten Vali Aykut Pekmez, konuşmasına bugün Hakkari’de şehit düşen 3 askere Allah’tan Ahmet dileyerek başladı. Vali Pekmez konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bugün burada şehitlerimizin vatan için verdikleri can sayesinde sizlerle bu sofrada buluşuyor, bu şanlı bayrak altında özgürce yaşayabiliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümü vesileyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen o gün nasıl büyük bir badire atlattığımızı bugün daha iyi anlıyoruz. 15 Temmuz şanlı tarihimize eklenen önemli kahramanlıklardan biridir.Ama maalesef aynı zamanda kara bir gün. Niye kara bir gün? Çünkü bu ülkenin ve milletimizin savunması için alınan uçakların, helikopterlerin, tankların, bu vatanı korumak için maaş alanların maalesef vatandaşlarımıza bomba yağdırdığını, TBMM’yi ve Emniyetimizi bombaladığını gördük. Bu yönüyle o günü tarihimizde kara gün olarak anacağız. Ama aynı zamanda büyük bir kahramanlık günüydü o gün. Çünkü elinde sadece Türk Bayrağı olan vatandaşlarımız, tarih boyunca gösterdiği gibi vatan, bayrak ve ezan söz konusu olduğunda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiği gibi o günde gösterdi. Bedenini tankların ve uçakların önüne siper ederek, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları doldurarak, o hain ve kalleş girişimi püskürtü.Allah şehitlerimizden razı olsun, mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize de sağlık sıhhat ve uzun ömürler diliyorum.”

Vali Aykut Pekmez, konuşmasının ardından 15 Temmuz Gazilerini sahneye davet ederek, ihanet girişiminin yaşandığı o karanlık gecede yaşadıklarını anlatı.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçi’nin yaptığı duanın ardından program sona erdi.