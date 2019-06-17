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Şehit Aileleri, sevgi evlerini ziyaret etti

Kırşehir’de şehit aileleri, ’Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz’ projesi kapsamında sevgi evlerini ziyaret etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
Şehit Aileleri, sevgi evlerini ziyaret etti

Kırşehir’de şehit aileleri, ’Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz’ projesi kapsamında sevgi evlerini ziyaret etti.


Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ziyarette, şehit aileleri çocuklara evlatlarının vatan uğrunda şehit olma süreçlerini anlatarak çocukların sorularını yanıtladı.



Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma DerneğiBaşkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptıkları ziyareti gelecek nesillerin vatan duygusunu bilmesi açısından önemsediklerini söyledi.


Kılıçaslan, "Anne - baba hasreti çeken çocuklarımızla, vatan için canlarını feda eden evlatlarının özlemi çeken şehit ailelerimizi bir araya getirdik. Çocuklarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek, küçük hediyeler ve tebessümlerle kalplerine dokunup yüzlerini güldürmek bizleri çok mutlu etti. Şehit ailelerimiz de sosyal sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı."dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
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