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Şehit aileleri onuruna yemek

Adana’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine yemek programı düzenlendi.

19 Mart 2019 Salı 11:54
Şehit aileleri onuruna yemek

Adana’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine yemek programı düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Kahraman şehit ve gazilerimi sayesinde bu coğrafyalarda söz sahibiyiz ve ne yapsak onların haklarını ödeyemeyiz. Sizler de aziz şehitlerimizin bizlere birer emanetisiniz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız" dedi.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü vesilesiyle Adana Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Kentteki bir otelde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin, her anı ayrı bir destan parçası olan Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünün büyük bir gururla kutlandığını ifade etti.


Çanakkale’nin tarihten silinmek istenen bir milletin, türlü imkansızlıklara rağmen vatanını, canı pahasına savunduğu bir destan olduğunu belirten Vali Demirtaş, Çanakkale’de olduğu gibi Kore’de, Kıbrıs’ta, terörle mücadelede ve son olarak da 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Türk milletinin gözlerini kırpmadan şehadete kanatlandığını söyledi.


Hakka yürüyen her bir neferin, ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, millet ilelebet var olsun diye kendi canlarından, umutlarından, ailelerinden vazgeçtiklerini belirten Vali Demirtaş, "Onların kahramanlıkları sayesinde bugün bizler bu coğrafyada söz sahibiyiz ve ne yapsak onların haklarını ödeyemeyiz. Sizler aziz şehitlerimizin bizlere birer emanetisiniz. Devlet olarak her daim yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. O sebeple kapımız da telefonumuz da sizlere her daim açıktır" diye konuştu.


Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen yemek programında masaları tek tek dolaşan Vali Demirtaş, misafirleriyle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Hep birlikte edilen sohbetlerin ardından program sona erdi.


Etkinliğe, Vali Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç ve Abdullah Doğru, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Vali Yardımcıları Mustafa Aydın ve Huriye Küpeli Kan, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, kamu kurum temsilcileri ile çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:54
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