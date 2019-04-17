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Şehit aileleri, evlatlarının kitabı ile ilk kez buluştu

Ordu Valiliği hiç unutmadığı Ordulu şehitlerinin hayatlarını konu alan 500 sayfalık kitap bastırdı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:24
Şehit aileleri, evlatlarının kitabı ile ilk kez buluştu

Ordu Valiliği hiç unutmadığı Ordulu şehitlerinin hayatlarını konu alan 500 sayfalık kitap bastırdı.


Şehit aileleri şehit evlatlarının mezarı başında ilk kez gördükleri kitabı incelerken hem duygulandılar hem de kitabı bastıran Ordu Valisi Seddar Yavuz’a minnet duygularını ifade ettiler.


Fatsa Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek organizesinde şehit aileleri Fatsa Garnizon Şehitliği’nde buluşarak hem şehit evlatların ruhuna dua ettiler hem de evlatlarının fotoğraflarının ve hayat hikayelerinin yer aldığı kitabı görme fırsatı buldular.


Fatsa Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek, Ordulu şehitlerimizin hayatlarını konu alan 500 sayfalık kitap bastırdığı için Ordu Valisi Seddar Yavuz’a teşekkür ederek, “Şehitlerimiz için hazırlanan kitap çok güzel oldu. Önceden de kitaplar vardı ama bu seferki kitabımız içerik olarak diğerlerine göre daha güzel oldu. Kitapta şehitlerimiz geçmiş anıları, askeri birliklerindeki görevleri varsa yazdıkları şiirleri yer alıyor. Sayın Ordu Valimiz sadece bu kitapla ilgili değil şehit ailelerimizin her konusu ile yakından ilgileniyor. Bizler şehit aileleri olarak Sayın Valimize her ihtiyacımızda çok çabuk ulaşabiliyoruz. Bir kez daha minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum” dedi.


Fatsalı Şehit Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa’nın babası Sebahattin Karamustafa da kitabı ilk kez gördüğünü söyleyerek, “Açıklamaları ile fotoğrafları ile çok güzel olmuş. Bazı noksanları olsa da bunun düzeleceğine inanıyorum. Hazırlayanlar bayağı bir emek sarf etmişler. Sayın Valimize çok teşekkür ederim. Şehit ailelerine zaten her zaman gereken önem veriliyor, bundan dolayı çok mutluyuz. Allah herkese şehitlik mertebesi nasip etmez. Bu bizim için hem bir acı hem de mutluluk verici bir şey. Bu bir yanda hem şekerli hem de acılı tatlı gibi. İnşallah Cenab-ı Allah ahrette de bizlere yardımcı olur” diye konuştu.


Diğer şehit aileleri de şehit evlatlarının yer aldığı kitapla ilgili memnuniyetlerini dile getirerek Ordu Valisi Seddar Yavuz’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:24
  1. kitap
  2. fotoğraf

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