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Şehit aileleri derneğinden kermes

Ordu’nun Ünye ilçesinde Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğince kermes düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 17:26
Şehit aileleri derneğinden kermes

Ordu’nun Ünye ilçesinde Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğince kermes düzenlendi.


4-8 Mart tarihleri arasında düzenlediği birlik, beraberlik ve dayanışma kermesinin son gününe Ünye Ülkü Ocakları Başkanlığı öncülük etti. Kermesin son gününde mehter takımı bir gösteri sundu. Vatandaşlar kermese yoğun ilgi gösterdi.


Kermeste konuşan AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. 15 Temmuz’da sokaklarda yazılan Cumhur İttifakı’nın yerelde biz temsilcileri olarak 31 Mart’ta Ünye’de Cumhur İttifakı Adayımız Hüseyin Tavlı’nın kazanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Ünye İlçe Başkanı Hacı Demir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle bütün kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyorum. Şehit ve gazi ailelerimizin de düzenlemiş olduğu bu kermesimize emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, "8 Mart Dünya Kadılar Günü olması nedeniyle bütün kadınlarımızın gününü kutluyor, geleceklerinin aydınlık olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.


MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "Doğuda sözde ‘Kürdistan’da zafer kazanacağız’ deyip, ‘batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyen vatan hainleriyle bir olanlar bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na üç beş oy alacağım diye hareket ediyorlar. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu yüreğiniz varsa gelin bu şehitlerin mezarları başında anlatın bunları" ifadelerini kullandı.


Konuşmalar sonrası kadınlara çiçek dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:26
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