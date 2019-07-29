0553 313 94 23

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan: “Bir Tahamız şehadete yürürken, binlerce Tahamız biz buradayız dedi”

Kayseri Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, Kuzey Irak ve Adıyaman’da gerçekleştirilen hain terör saldırıları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan: “Bir Tahamız şehadete yürürken, binlerce Tahamız biz buradayız dedi”

Kayseri Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, Kuzey Irak ve Adıyaman’da gerçekleştirilen hain terör saldırıları ile ilgili basın açıklaması yaptı.


Üçkan yaptığı açıklamada, binlerce Kayserilinin şehit Taha Uluçay’ın cenazesinde biz buradayız dediğini ve Kuzey Irak’ta şehit edilen diplomatımız Osman Köse’nin faili ve milletvekili olan kardeşi hakkında gerekli cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.


Türk diplomat Osman Köse’yi şehit eden teröristin kardeşinin mecliste bulunmasının şehit ve gazi ailelerini derinden yaraladığını söyleyen Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, “Bildiğiniz üzere 27 Temmuz’da Adıyaman’da, polis memuru Taha Uluçay kardeşimizi kaybettik. Kardeşimiz şehadet şerbetini içerek, Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Tüm şehitlerimize ve Taha kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk Milleti’ne sabırlar diliyorum. Bizim önceliğimiz, terörle mücadelede kararlılığın devam etmesi. Özellikle son yıllarda terörle mücadeledeki kararlı duruşumuz ve başarımız İnşallah bundan sonra da devam edecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve İnşallah Taha kardeşimizin de katilleri en kısa sürede yakalanarak, o hainlere gerekli ders verilecektir. Buna inanıyoruz ve en kısa zamanda da bunu göreceğiz. Yine aynı şekilde, dış mihrakların maşası olan terör örgütleri ve onların sempatizanları, bu ülke üzerindeki hain planlarını hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek. Bir Tahamız şehadete yürürken, binlerce Tahamız dün Kayseri’de oradaydılar, biz buradayız dediler ve vatanı bayrağı kısacası namusu için olmaya da devam edecekler bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Biz şehit aileleri ve Türk Milleti olarak buna hazırız ve bekliyoruz. Kısa bir süre önce Kuzey Irak’ta hainler tarafından bir diplomatımızın şehit edilmesi bizi derinden yaralamış ve üzmüştür. Bizim özellikle ısrarla üzerinde durduğumuz şey bir tarafta PKK terör örgütünün militanı olan birisi ve aynı zamanda kardeşinin de yüce Türk Milletinin temsil edildiği millet meclisinde olması bizi derinden yaralamaktadır. Bizim Şehit Aileleri Derneği olarak, beklentimiz ve talebimiz , bir tarafta PKK terör örgütünün sempatizanlığını yapanların bir an önce cezalandırılması ve özellikle meclisimizin içinde bulunan hainlerin bir an önce fezlekelerinin hazırlanması ve yüce meclisimizin tüm vekilleriyle beraber karar alıp gerekli yaptırım ve cezanın verilmesidir. Bunu ivedilikle istiyoruz ve tüm şehit aileleri ve gazilerimiz bunun beklentisinde. Çünkü bunların iç yüzü artık belli oldu. Bir tarafta barış eylemleri yaparken diğer tarafta diplomatımızı şehit etmeleri bunların gerçek yüzünü göstermiştir. Artık bu milleti kimse kandıramaz ve biz bu konunun takipçisi olacağız” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne ve çocuğunu trenin önüne itti
    1. Anne ve çocuğunu trenin önüne itti
    2. Van YYÜ’den çiftçilere alternatif bitki
    3. Otomobilden 8 kaçak göçmen çıktı
    4. Kadıköy’de kadının tramvayın altında..
    5. Sisi, Sudanlı generali Kahire'de kabul..
    6. Av. Orçun Özekenci: “Mersin’de sokak..
    7. Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz..
    8. Kick boks maçlarına Denizli damgası
    9. Kültürevilerinde eğitim yıl boyu..
    10. ABD'de skandal seçim kampanyası! 'Türk..
    11. Kayserispor taraftarına eski..
    12. Alanyaspor, Juanfran’ı renklerine..
    13. Güngören'de kasa hırsızlığı
    14. Atlarla taşıdıkları tespit edildi!..
    15. Almanya'da raylara itilen anne..
    16. Ticari taksi sürücüleri, "Öncelik..
    17. Özdemir: “Narenciyede yeni bir üretim..
    18. Van Kahvaltı Konağı’na yoğun ilgi
    19. Kızılcığın faydaları nelerdir?
    20. Termometre 45 dereceyi gördü,..
    21. Dilovası’nda yol ve kaldırım işleri..
    22. Cep telefonu harçlarındaki yükselişin..
    23. Aydın’daki yangın evlere sıçramadan..
    24. Mustafa Cengiz’den Ali Koç’a yanıt
    25. Başkan Oprukçu başarılı öğrencileri..
    26. Yelkenli gemi Didim’de
    27. "Dünyanın en büyük doğal gaz depolama..
    28. Önce akıma kapıldı sonra yüksekten..
    29. Vıento SPA, yenilenen yüzüyle hizmete..
    30. Adana karıştı! Likit bombasıyla evi..
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!