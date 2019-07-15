Şehit Ailelere onuruna yemek verildi

Kilis’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna bir yemek verildi.

Kilis Belediyesine ait Söğütlüdere Restoranttaki yemeğe Kilis Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amir ve müdürleri, şehit yakınları ile gazi ile aileleri katıldı. Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut birer konuşma yaptı.