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"Şehirlerimizin 50 yılını planlıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Bizim şehirlerimizi planlayarak yönetmemiz gerekiyor. Şehirlerimizin bir planının olması gerekiyor. Bu planın da bugünden yarına değil, 50 yıllık planlar yapılması gerekiyor" - "Bu noktada Bakanlık olarak mekansal planı çok önemsiyoruz. 81 ilimize yazı yazdık. İllerden gelecek verilerle 81 ilimizde önümüzdeki 50 yılın planlamasını yapmış olacağız"

22 Kasım 2018 Perşembe 13:13
"Şehirlerimizin 50 yılını planlıyoruz"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirlerin 50 yıllık planlar yapılarak yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Bu noktada Bakanlık olarak mekansal planı çok önemsiyoruz. 81 ilimize yazı yazdık. İllerden gelecek verilerle 81 ilimizde önümüzdeki 50 yılının planlamasını yapmış olacağız." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen "Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı" açılışında konuşan Kurum, Türkiye'de köyden kente göçle birlikte çarpık kentleşmenin yaşandığını, şehirlerin alt ve üstyapılarının bu durumdan etkilendiğini söyledi.

AK Parti'nin göreve geldiği 2002'den itibaren çarpık kentleşmeyle mücadele ettiğini ifade eden Kurum, şehirlerin daha yaşanabilir olmaları noktasında birçok proje geliştirildiğini ancak akıllı bina ve akıllı şehirlerden önce bir şehir planının olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Kurum, bütün şehirlerin sorununun çarpık kentleşme olduğuna işaret ederek, bu sorunu yerinde tespit ederek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin mekansal stratejik planının yapılmasına ilişkin çalışma başlattıklarını ve bunu çok önemsediklerini dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim şehirlerimizi planlayarak yönetmemiz gerekiyor. Şehirlerimizin bir planının olması gerekiyor. Bu planın da bugünden yarına değil, 50 yıllık planlar yapılması gerekiyor. Bu noktada Bakanlık olarak mekansal planı çok önemsiyoruz. 81 ilimize yazı yazdık. İllerden gelecek verilerle birlikte 81 ilimizde önümüzdeki 50 yılın planlamasını yapmış olacağız."

Kurum, Bakanlık olarak, şehirlerin yol haritasını belirlemek için çalışmalara başladıklarını ve bu kapsamda da "Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı"nı hazırladıklarını, planın yerel yönetimler ve belediyeler için de kılavuz niteliği taşıyacağını kaydetti.

Konuşmasının ardından Kurum, fuardaki stantları gezdi ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fuara, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya katıldı.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:13
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Şehir

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