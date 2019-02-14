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"Şehirlerimizi düzenledik, geliştirdik, güzelleştirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "Şehirlerimizi düzenledik, geliştirdik, güzelleştirdik. Bu, her şehrin kendi bulunduğu coğrafi şartlar içerisinde yapılmaya devam edilecek"- "Vauk Dağı Tünelinde ve Kop Dağı Tünelinde çalışmalar devam ediyor. Bunlar tamamlandığında Erzurum, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt'a daha yakın olacak"- "Artık bu tür projeleri yapmak ülkemiz için zor değil. Teknik ve ekonomik manada bu projeleri yapıp hizmete açabiliyoruz, yeter ki insanımızın ayağı taşa değmesin, birlik ve beraberlik, huzur içerisinde bu ülkede yaşayalım"- "Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu ülke, bu coğrafyada evelallah lider ülke olacaktır"

14 Şubat 2019 Perşembe 18:55
"Şehirlerimizi düzenledik, geliştirdik, güzelleştirdik"

BAYBURT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Şehirlerimizi düzenledik, geliştirdik, güzelleştirdik. Bu, her şehrin kendi bulunduğu coğrafi şartlar içerisinde yapılmaya devam edilecek." dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret eden Turhan, burada yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerinin insanların hayatında önemli yeri bulunan şehircilik hizmetleri olduğunu belirterek, AK belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin kendilerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan miras kaldığını ifade etti.

Turhan, "Aktif olarak bir siyasi hareketi başlattıktan sonra da diğer devlet ve kamu hizmetlerinde de aynı aşkla, şevkle, gayretle bunları tüm toplum kesimlerine, sadece AK Parti belediyesi olan yerlerde değil, ülkemizin her köşesine vadettiği hizmeti zamanında, süresi içerisinde ulaştırdı. Yapamayacaklarını da söylemedi çünkü biz yapamayacağımız işin sözünü vermeyiz." diye konuştu.

Şehircilik anlamında Türkiye genelinde bir devrim, değişim, dönüşüm yaşandığına işaret eden Turhan, "Şehirlerimiz büyüdü, gelişti. İnsanlarımızın şehir yaşantısından beklentileri de bu manada tabii ki günün, çağın ihtiyaçlarına göre değişmiştir. Bu hizmetler insanlarımıza her alanda, her yerde ulaşmıştır. Altyapı çalışmaları, su, iletişim, enerji, haberleşme, doğalgaz tüm bu çalışmalar çok şükür ülkemizin her köşesine ulaşmıştır, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılaşacak duruma gelmiştir. Bunlarla kalmayacağız, tabii ki ihtiyaçlar değişiyor, artıyor, gelişiyor, yaşam kalitesi, yaşam standardı devamlı yükseliyor. İnsanlarımızın ekonomik gelir seviyesi yükseldikçe tabi ki bunu hayatlarına yansıtıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Sadece teknik altyapı anlamında değil, eğitim, kültür, sağlık alanlarında da birçok hizmetlerin yapıldığını anlatan Turhan, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizi düzenledik, geliştirdik, güzelleştirdik. Bu, her şehrin kendi bulunduğu coğrafi şartlar içerisinde yapılmaya devam edilecek. Merkezi hükümet olarak büyük projeleri, büyük altyapı, ulaştırma projelerini, eğitim, sağlık, kültür, turizm yatırımlarını, sanayiye teşvik amacıyla yapılan destekleri ha keza tarıma yapılan destekleri vatandaşımıza sunuyoruz. Bundan sonra da bu hizmetler artarak devam edecek."

- "Bölgedeki turizmin gelişmesinde ulaşım altyapısı çok önemli"

Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Bayburt'ta önemli projeleri bulunduğunu, Bayburt'un transit yollarının, tarihi İpek yollarının geçtiği güzergahta yer aldığını anlattı.

Bayburt'u Gümüşhane'ye, Erzurum'a ve Erzincan'a bağlayan yollarda çalışmaların sürdüğünü belirten Turhan, "Ayrıca sahile, Karadeniz'in limanlarına bağlayan çalışmalarımız da var. Yeni projelerimiz de var. Bunlar önümüzdeki dönemde birer birer yapılıp hizmete alınacak inşallah." dedi.

Turhan, Salmankaş Tüneli ile Bayburt'tan sahile günübirlik gidip gelmenin çok kolay olduğunu, aynı şekilde sahildeki insanların da Bayburt'a gelmesinin çok kolaylaştığını ifade etti.

Bölgedeki turizmin gelişmesinde ulaşım altyapısının çok önemli görev üstlendiğini aktaran Turhan, Bayburt-Trabzon arasındaki yolun tünel sayesinde 1,5 saate indiğini anımsattı.

Turhan, Bayburt'un içinden geçen yolların, Karadeniz limanlarını Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu sınırlarındaki ülkelere ulaşım noktasında önemli hizmet verdiğini belirterek, bu yolları iyileştirmek, geliştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Standartları daha da yükseltmek için eğimli, dar geçitleri olan yerlerde de daha konforlu, daha kısa süreli, daha ekonomik seyahatler yapmak için tünel projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını vurgulayan Turhan, "Vauk Dağı Tüneli'nde ve Kop Dağı Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Bunlar tamamlandığında Erzurum, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt'a daha yakın olacak. Salmankaş Tüneli açıldı fakat onun yaklaşım yollarıyla ilgili çalışmalarımız var, onlar da tamamlandığında buradan sahile inmek 1 saat 15 dakika olacak." diye konuştu.

Bakan Turhan, Karaçam projesine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Belki de Zigana'dan sonra Bayburt için en uzun tünel… Artık bu tür projeleri yapmak ülkemiz için zor değil. Teknik ve ekonomik manada bu projeleri yapıp hizmete açabiliyoruz, yeter ki insanımızın ayağı taşa değmesin, birlik ve beraberlik, huzur içerisinde bu ülkede yaşayalım. Bizim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin oyunlarına gelmeyelim. Bizim hep birlikte, hep beraber sağlamak istediğimiz sosyal ortam bunu gerektiriyor. Birbirimize karşı saygı, sevgi, sadakat, samimiyet biraz da sebat ve sabırla davrandığımız zaman aşamayacağımız hiçbir sorun, sıkıntı yok evelallah. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu ülke, bu coğrafyada evelallah lider ülke olacaktır."

Turhan konuşmasını tamamlamasının ardından Vali Ali Haza Pehlivan'ı da makamında ziyaret etti.

Pehlivan da valilik şeref defterini imzalayan Turhan'a çeşitli hediyeler sundu.

Vauk Dağı Tüneli şantiyesinin bulunduğu bölgede işçilerle bir süre sohbet eden Turhan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Turhan, programı kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafa gül dağıttı.



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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:55
  1. Bayburt
  2. Bayburt Belediyesi ziyaret
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
  4. Yatırımlar

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