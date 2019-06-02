Şehirleri birbirine bağlayan proje

Samsun’da Ortak Noktamız Kitap etwinning projesi kapsamında Büyüklü Ortaokulu Türkçe öğretmeni Asuman Korkmaz ve Tevfik İleri Ortaokulu Türkçe öğretmeni Duygu Dudu Korkmaz Samsun’un tarihi ve turistik yerlerinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Ankara Şaban Diri Ortaokulu öğretmeni Serap Kaş ve Yiğityolu Dr. İlhan Koçtürk Ortaokulu öğretmeni Tuğba Güler kuruculuğunda Samsun’dan Büyüklü Ortaokulu, Tevfik İleri Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, İstanbul’dan Beykoz Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu, Bursa’dan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Ordu’dan Şehit İsmail Ustaoğlu Ortaokulu, Afyon’dan Kadınana İmam Hatip Ortaokulu, Edirne’den Edirne Ticaret ve Sanayi Ortaokulu’nun katılımıyla yürütülen “Ortak Noktamız Kitap Projesi” kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında konuşan Samsun Büyüklü Ortaokulu Türkçe öğretmeni Asuman Korkmaz, “Ortak Noktamız Kitap etwinning projemiz kapsamında faaliyetlerimiz eylül ayında başlamış olup halen farklı etkinliklerle devam ediyor. Bu projemizdeki en büyük amacımız okuyan, yorumlayan, okuma eylemini davranış haline getiren, sorgulayan nesiller yetiştirmek. Bu kapsamda eylül ayından beri ortaklarımızla; en sevilen kitap anketi, anket sonucu dijital takvim, en sevilen kitap okunması ve özeti, karikatür çalışması, kitap temalı slogan çalışması, şehrin önemli noktasında kitap okuma, ortak öykü çalışması gibi daha birçok etkinliği tüm ortakların katılımıyla gerçekleştirdik. Biz de projenin Samsun katılımcısı olarak Milli Mücadelenin 100. yılına ithafen Atatürk’ün Samsun’a çıkışının sembolü olan Tütün İskelesi’nin önünde kitap okumayı tercih ettik” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Samsun Tevfik İleri Ortaokulu Türkçe öğretmeni Duygu Dudu Korkmaz ise şunları söyledi:

“Yaptığımız etkinliklerin amacı aynı zamanda projemizin de amacı olan öğrencilerin okuduklarını sözlü ve yazılı ifade edebilme, sorgulama, değerlendirme yeteneklerinin artmasını amaçlamak. Okuduğumuz kitaplardan yola çıkarak ortaklarımızla öğrencilerin kitap üzerinde düşünmesini kritik yapmasını sağladık. Ayrıca webinar yoluyla birbirlerini tanımalarını kitaplar üzerine konuşmalarını sağladık. Başka şehirlerden arkadaş edindiler. O şehrin tarihi ve turistik yerlerini tanıma şansı buldular. Biz de kitap okuma etkinliği kapsamında Batıpark’ta kitap okuduk. Ayrıca İlkadım Halk Kütüphanesi’ne gezerek kütüphane bilincinin oluşmasını sağladık.”

Proje kapsamında Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmat Yalçınkaya’ya proje ortak ürünü olan takvimi de takdim eden proje yürütücüleri Asuman Korkmaz ve Duygu Dudu Korkmaz son olarak ortak okullarla eş zamanlı sergi düzenleyeceklerini belirterek, projenin Haziran sonunda biteceğini belirtti.