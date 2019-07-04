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Şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk

Kahramanmaraş’ta şehirlerarası yolda kamyonetin kasasında yolculuk yapan bir kişi kazaya davetiye çıkardı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:44
Şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk

Kahramanmaraş’ta şehirlerarası yolda kamyonetin kasasında yolculuk yapan bir kişi kazaya davetiye çıkardı.


Görüntüler, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda kaydedildi. Oto yolda seyir halinde olan 46 KD 796 plakalı kamyonet üzerinde hem yük taşıdı, hem de insan. Kamyonetin kasasında yolculuk yapan kişinin ise bazen kasanın kenarına, bazen ise yüklerin üzerinde oturarak seyahat ettiği gözlendi. Kamyonet bir müddet sonra gözden kayboldu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:44
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