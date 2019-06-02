Şehirlerarası yolcu otobüsleri denetleniyor

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince bayram öncesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler denetledi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince yapılan denetlemenin amacının şehirler arası otobüslerin karıştığı trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların huzurlu bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak olduğunu kaydedildi. Bu kapsamda yolcu taşımacılığı yapan şehirlerarası otobüslerin karıştığı kazaların önlenebilmesi için şehirlerarası karayollarında toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan araç ve şoförlerin etkili ve sürekli şekilde seyahat öncesi ve seyahat esnasında denetlenmesi yapılıyor. Denetimlerde otobüsler, şoförleri, takograflar, emniyet kemeri takılıp takılmadığı ve diğer mevzuatların uygun olup olmadığı kontrol ediliyor. Sürücüler araç başında seyir halinde iken cep telefonları ile konuşmamaları, uykusuz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılıyor.

Yapılan denetimlerde çok sayıda otobüs ve sürücüsünün kontrol edildiği ve denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.