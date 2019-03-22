Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Narkotik uygulaması

Antalya’da polisin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaptığıuygulamada 32 adet ecstasy hap ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı noktada yılbaşından bu yana düzenli olarak şok uygulamalarda iseDaralı 14 kilo 390,30 gram esrar , 264,20 gram eroin 117,20 gram kokain145,80 gram metamfetamin , 4,00 gram sentetik kannobinoid ile 15.076 adet ecstasy hap, 20 adet sentetik ecza, 5 adet tabanca ve 28 adet fişek, 1 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi ele geçirilirkenaranan 8 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafındanuyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında5 ekip, 10 personel ve 2 Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ile birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminali aracılığı ile kente uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Otobüsler, şüpheli şahıslar, bavul emanet yerleri, bavullar ve yolcu bekleme yerlerinde yapılan denetimde 52 şahıs sorgulanırken 2 şahıs üzerinde 32 adet ecstasy hap ele geçirildi. ŞüphelilereCumhuriyet Savcısının talimatıyla "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Diğer taraftanNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafındanŞehirlerarası Otobüs Terminalinde yılbaşından bu yana düzenli olarakyapılan şok uygulamalarda isedaralı 14 kilo 390,30 gram esrar , 264,20 gram eroin 117,20 gram kokain145,80 gram metamfetamin , 4,00 gram sentetik kannobinoid ile 15.076 adet ecstasy hap, 20 adet sentetik ecza, 5 adet tabanca ve 28 adet fişek, 1 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi ele geçirilirkenaranan 8 kişi yakalandığı bildirildi. Uygulamalar kapsamında 71 şüpheliye de işlem yapıldı.