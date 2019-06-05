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Şehirlerarası ayakkabı operasyonu!75 bin liralık hırsızlık

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir depodan yüzlerce ayakkabı çalan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 75 bin lira değerinde ayakkabıyı çaldığı belirlenen 2 şüpheli İstanbul’da kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. Vatandaşların ayakkabı alırken bu tür durumlara ve hırsızlık ürünü almaya karşı tedbirli olmaları için güvenilir mağaza, marka ve fiyat bilgisine dikkat etmeleri gerekiyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:13
Şehirlerarası ayakkabı operasyonu!75 bin liralık hırsızlık

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen titiz çalışmalara bir yenisi daha eklendi.
Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde M.K. isimli vatandaşa ait depodan maddi değeri 75 bin lira olan 800 adet işçi ayakkabısı çalındı. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızların yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul'da yakalandılar

Emniyet şüphelilerin M.Ç. ve M.E. isimli iki şüpheli olduğunu tespit etti. Ekiplerce Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararına istinaden İstanbul Pendik ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin kıskıvrak yakalandı.

Ayakkabılar Bartın'a geri getirildi

Edinilen bilgiye göre, ayakkabılara da ulaşan ekipler, tüm ayakkabıları bir depoda ele geçirdi. Ayakkabılar şüphelilerin çalma işinde kullandıkları otomobile yüklendi ve Bartın'a getirilerek sahibine teslim edildi.

Tutuklandılar

Operasyon kapsamında kıskıvrak yakalanan M.Ç. ve M.E. ise 'İş yerinden hırsızlık' suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilmeden çeteye yardım etmiş oluyorlar

Yetkililer söz konusu hırsızlık ürünlerini alan vatandaşların ucuza ayakkabı aldıklarını düşünürken bilmeden bu çetelere yardım ettiğini ve bu konuda dikkatli ve bilinçli olunması gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:14
  1. Bartın
  2. İstanbul
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