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Şehirler Abidesi Camii 18 Mart’ta ibadete açılacak

Çanakkale’de Şehitler Abidesi Camii 18 Mart’ta ibatede açılıyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:49
Şehirler Abidesi Camii 18 Mart’ta ibadete açılacak

Çanakkale’de Şehitler Abidesi Camii 18 Mart’ta ibatede açılıyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın Hisarlık Tepe’de eski mescitlerin olduğu alana yapılan cami açıldığında 140 kişi aynı anda ibadet yapabilecek.


Şehitler Abidesi’nin ismini taşıyacak caminin inşasında ağırlıkla sarıçam ahşabı kullanılıyor. Minaresinde Antalya’dan getirilen ve özel bir taş olan limra taşı kullanılan caminin sonraki tüm aşamasında tamamen ahşap kullanılacak. Daha önceki mescidin ihtiyaçlara yetmemesi üzerine yapılmasına karar verilen 140 kişinin aynı anda ibadet yapabileceği Şehitler Abidesi Camii, 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açılacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:49
  1. doğa

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