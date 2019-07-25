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“Şehirde Sağlıklı Yaşam” bisiklet turu için Didim’de toplanıldı

“Şehirde Sağlıklı Yaşam” koordinasyon toplantılarının ikincisi Didim Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:20
“Şehirde Sağlıklı Yaşam” bisiklet turu için Didim’de toplanıldı

“Şehirde Sağlıklı Yaşam” koordinasyon toplantılarının ikincisi Didim Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


02-04 Nisan 2020 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek “3. Uluslararası Şehir, Çevre, ve Sağlık Kongresi” öncesinde Muğla merkezli ENVERÇEVKO derneği koordinasyonunda Muğla- Milas - Didim - Söke - Kuşadası - Selçuk - İzmir şehirlerini kapsayan “Şehirde Sağlıklı Yaşam” bisiklet turuyla ilgili olarak Didim’de toplantı düzenlendi.


Didim’de gerçekleşen toplantıya Didim Belediyesi adına Belediye Başkan yardımcısı Zeynel Şener ile DİTAB Başkanı ve Meclis üyesi Sevinç Karataş katılırken toplantıya diğer il ve ilçelerin temsilcileri de katıldı. Daha önce "Muğla- Brüksel" bisiklet turu rotasında yer alan Didim, "Muğla-İzmir" bisiklet turunda da Apollon Tapınağı, Milet, Altınkum gibi değerleriyle ev sahipliği yapacak. OSD ve ESSD Uluslararası kampanyalarının görüşüldüğü toplantıda Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş, daha önce gerçekleşen Muğla-Brüksel bisiklet turunun Didim ayağında etkin şekilde rol aldıklarını belirterek bu etkinlikte de en üst düzeyde katılım sağlayacaklarını dile getirdi. Daha önceki etkinliğin Didim’in bisiklet unsurlarının bir araya gelmesi noktasında bir adım olduğunu, bu süreçte kurulan Poseidon Bisiklet Derneğinin Didim’de bisiklet kullanımıyla ilgili yaptığı çalışmalara dikkat çeken Karataş “Bisiklet kullanımının yanı sıra ilçenin bu anlamda tanıtımına destek verecek bir etkinlik içinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.


Şehirde Sağlıklı Yaşam” bisiklet turunun 29 Mart - 02 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:20
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