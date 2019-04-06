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‘Şehir ve Kültür Gönüllüleri’ İstanbul’u baştan keşfedecek

Esenler Belediyesi ‘Şehir ve Kültür Gönüllüleri’ projesiyle vatandaşlara İstanbul’un hem tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak hem de yeniden keşfedilmesine olanak sağlayacak.

06 Nisan 2019 Cumartesi 18:50
‘Şehir ve Kültür Gönüllüleri’ İstanbul’u baştan keşfedecek

Esenler Belediyesi ‘Şehir ve Kültür Gönüllüleri’ projesiyle vatandaşlara İstanbul’un hem tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak hem de yeniden keşfedilmesine olanak sağlayacak.


Esenler Belediyesi’nin ‘İstanbul’da Yaşamayın, İstanbul’u yaşayın’ sloganıyla başlattığı ‘Şehir ve Kültür Gönüllüleri’ adlı projesi Esenler Belediyesi Sanat Evi’nde (ESEV) tanıtıldı. Proje kapsamında kültürel mirasın anlaşılması ve korunmasını sağlamak amacıyla İstanbul’un çeşitli tarihi ve mimarı eserlerinin anlatımı yapıldı. İstanbul’u bütün renkleriyle tanımanın yanı sıra onları yerinde görme fırsatı da sağlayan projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tanıtımı yapılan konuların ardından çalışmayı eğlenceli hale getirmek için bir de bilgi yarışması gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan bilgi yarışmasında dereceye giren vatandaşlara ödül takdim edildi.



“İstanbul’un gizli güzelliklerini bu tarz etkinliklerle tanıtmamız gerekiyor”


Programda konuşan Gezgin ve Tarihçi Yakup Özev benzer organizasyonların daha sık yapılması gerektiğini belirterek, “Aslında bu etkinlik her belediyenin özellikle yapması gereken bir etkinliklerden birisi olduğunu düşünüyorum. İstanbul’da bilinmesi ve yaşanması gereken birçok yer var. Bunları halihazırda etkinliklerle bunları tanıtmamız gerekiyor. Hafta içi çalışanlar oluyor, hafta sonu evlerinden çıkmayan vatandaşlarımız oluyor bunları ancak belediyelerin yaptıkları etkinliklerle tanıtabiliriz. Bu yüzden Esenler Belediyesinin yapmış olduğu bu proje çok güzel ve özel bir proje. Uzun soluklu bir çalışma olması da bunu daha cazip hale getiriyor. Planlanan çalışmalar kapsamında bir hafta tanımı yapılacak gezip görülecek yerlerin sonraki hafta ise anlatılan yere giderek sahada idrak ediyoruz. Bu bağlamda gittiğimizde gördüğümüz şeyleri biliyoruz ondan dolayı herkesin katılmasını destekliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 18:50
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