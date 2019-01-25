Şehir Tiyatroları'ndan Fuat İşhan için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, vefat eden tiyatro oyuncusu, yazar ve seslendirme sanatçısı Fuat İşhan için taziye mesajı yayımladı.

Şehir Tiyatroları'nın mesajında, cenazesi bugün Antalya Kurşunlu Kent Mezarlığı'na defnedilen İşhan'ı yitirmenin üzüntüsünün yaşandığı belirtildi.

Mesajda, "Fuat İşhan'ın kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

- Fuat İşhan kimdir?

İstanbul'da 1927 yılında dünyaya gelen Fuat İşhan, 1946'da Şehir Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Yüzden fazla oyunda önemli roller üstlenen İşhan, TRT ve Kıbrıs Radyosu'nda "Sevgili", "Nişanlılar", "Deli Oğlan", "Beşik Nişanı", "Sarı Traktör", "Gülyabani", "Köyün Kamburu" ve "Oy Deniz"in de arasında bulunduğu otuz kadar radyo oyunu yazdı.

Radyo ve TV’de seslendirme de yapan yazarın, bir arkadaşı ile yazdığı "Küçük Gezginler" isimli çocuk oyunu ile 1974-1975 sezonunda Şehir Tiyatrosu'nda oynanan "Kubilay" ve "Bayrak Böyle Yükseldi" oyunları sahnelendi.

Sanatçının Şehir Tiyatroları'nda oynadığı oyunlar arasında, "Kaş Yapayım Derken", "Don Juan’a Oyun", "Şatoda Kovalamaca", "Bir Kavuk Devrildi", "Othello", "Harput'ta Bir Amerikalı", "Koca Sinan", "Bozuk Düzen" ve "Yaşama Sevinci" gibi çok sayıda oyun yer aldı.

"Çağrı" filminde "Bilal-i Habeşi"ye de ses veren İşhan, "Yeşil Bir Dünya", "İki Başlı Dev", "Bekle Dedim Gölgeye" ve "Kavga" gibi filmlerde rol aldı.



