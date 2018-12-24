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Şehir Tiyatroları bu sezon 11 sahnede perde açacak

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:47
Şehir Tiyatroları bu sezon 11 sahnede perde açacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon 11 sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, oyunlar artık Sultangazi ve Üsküdar'da da sahnelenecek.

Tiyatro sezonu boyunca 1 milyon seyirci hedefine ulaşmak adına il genelinde sahne sayısını 9'dan 11'e, haftalık seans sayısını ise 55'ten 70'e çıkaran Şehir Tiyatroları, bu sahneler haricinde daha fazla İstanbullunun tiyatroyla buluşması için şehir içi turne sayısını da artıracak.

Şehir Tiyatroları ilk kez Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde yetişkin ve çocuk oyunları gösterimi yapacak. Daha önce sadece çocuk oyunlarının gösterime sunulduğu Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise bu sezon yetişkin oyunları sahnelenecek.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:47
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