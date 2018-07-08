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Şehir sular altında: En az 65 ölü

Japonya'nın batısını etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi.

08 Temmuz 2018 Pazar 09:13
Şehir sular altında: En az 65 ölü

Kyodo’nun haberine göre, ülkenin batısında evlerin yıkılmasına ve araçların sele kapılmasına neden olan aşırı yağışlarda 65 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi kayboldu. Bölgede 4,7 milyon kişi için tahliye emrinin veya önerisinin yapıldığı, 48 bin kişilik Sivil Savunma, polis ve itfaiye ekiplerinin, afette yaşamını yitirenleri, yaralananları veya mahsur kalanları bulmaya çalıştığı belirtildi.

Gifu’da geçerli olan acil durum uyarılarının, Nagasaki, Saga, Fukuoka, Tottori, Hiroşima, Okayama, Hyogo ve Kyoto için kaldırıldığı kaydedildi. Bölgede yağışların birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Aşırı yağışlar dolayısıyla evleri su basarken çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Yetkililer yaklaşık 1 milyon kişiyi ülkenin batı ve güneybatısından tahliye edildiğini duyurdu. Maria Tayfunu dolayısıyla bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, Japonya ordusu bölgede arama kurtarma çalışmalarını tekne ve botlarla sürdürüyor.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 09:13
  1. Japonya
  2. sel felaketi

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