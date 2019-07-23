0553 313 94 23

Şehir şehir gezip kızı için yardım topluyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gelen 57 yaşındaki baba 22 yaşındaki kızının tedavisi için şehir şehir gezip yardım topluyor.

23 Temmuz 2019 Salı 20:15
Şehir şehir gezip kızı için yardım topluyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gelen 57 yaşındaki baba 22 yaşındaki kızının tedavisi için şehir şehir gezip yardım topluyor.


Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova Köyü’nde ikamet eden 57 yaşındaki Metin Gedik, 22 yaşındaki kızının 12 sene önce geçirdiği menenjit rahatsızlığından dolayı konuşamayan kızının tedavisi için yardım topluyor. Kızının tedavisi için ihtiyaç duyduğu 9 iğneden her birinin 955 TL olduğunu anlatan baba gedik “Kastamonu’dan yola çıktım. Şehir şehir dolaşıyorum. Kızımın fiziksel olarak bir sorunu yok. 10 yaşındayken menenjit geçirdi. Bu nedenle konuşma yetisini kaybetti. Senelerdir eşimle birlikte kent kent gezerek yardım topluyoruz. 13 bin Euro değerinde olan cihaz bedelinin büyük bölümünü Sağlık Bakanlığı karşıladı. Geri kalanını da hayırseverlerin desteği ile aldık. Fakat kızımın sağlığına kavuşması için tedavinin tamamlanması gerekiyor. Tedavi masrafları çok ağır geliyor. Karşılayamıyoruz. Neyimiz varsa harcadık. Kızımın konuşması, ameliyat öncesi bu iğneleri olmasına bağlı. Bu sebeple eşimle şehirleri gezerek hayırseverlere basın aracılığı ile ulaşmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


Kendisinin de yıllar önce geçirdiği kaza nedeniyle çalışamadığını dile getiren Gedik, hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 20:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Yağcı, Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti
    1. Milletvekili Yağcı, Bozüyük AK Parti..
    2. Yumurta bırakmak isteyen kaplumbağanın..
    3. CHP Ereğli İlçe Teşkilatı yönetimine..
    4. Şehir şehir gezip kızı için yardım..
    5. İran'a ait İHA'yı vurdular
    6. Devrek’te Baston ve Kültür festival..
    7. İngiltere'de terör tehdidi aşırı sağı..
    8. Vatandaşlara müjde! O ilimize doğalgaz..
    9. Hassas saç derisini rahatlatmaya..
    10. Başkanlardan ‘Basın Bayramı’ mesajı
    11. KGC Başkanı Kaya, “Özgür ve tarafsız..
    12. Alpboğa, “24 Temmuz basın özgürlüğü..
    13. Atıl durumdaki köy okulunda çalışmalar..
    14. İzmir'de makilik alanda yangın
    15. Vakfında çocuklara tecavüz edilen..
    16. Kayseri'de "şehit ve devlet büyükleri..
    17. ABD’nin yeni Savunma Bakanı belli oldu
    18. Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü
    19. Didim’de 53 Afgan göçmen yakalandı
    20. Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtı
    21. ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma..
    22. Papa'dan katil Esed'e dikkat çeken..
    23. Alanya’da aracıyla 150 metrelik uçurma..
    24. Antalya’da tur midibüsü devrildi: 1’i..
    25. ABD Senatosu tarafından yapılan oylama..
    26. Antalya'da uçuruma devrilen otomobilin..
    27. Hatay’da ‘Künefe atma’ yarışması..
    28. Diyarbakır’da seyir halindeki LPG’li..
    29. Belediye işçilerinin işten atılmasına..
    30. Bakan Pekcan: “Firmalarımız dış..
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi