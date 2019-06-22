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Şehir Plancısı Bayram Vardar:

Şehir Plancısı Bayram Vardar Bursa’da saniyede 400 litre termal suyun değerlendirilmeden kanalizasyona döküldüğünü söyledi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:19
Şehir Plancısı Bayram Vardar:

Şehir Plancısı Bayram Vardar Bursa’da saniyede 400 litre termal suyun değerlendirilmeden kanalizasyona döküldüğünü söyledi. Vardar, "Ortadoğu’nun petrolünden daha değerli termal suyumuz var. Magmadan gelen nimet kanalizasyona atılıyor" dedi.


Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Mimarlar Odası Konferans Salonun’da akademisyenler Bursa’da bölgenin tabii zenginliği termal su ve termal suya bağlı sağlık turizminin potansiyeli ve geleceğini konuştu.


Toplantıya çok sayıda mimar katıldı.



“Magmadan gelen nimet kanalizasyona atılıyor”


“Bursa’nın en önemli özelliği termal suyu” diyen Şehir Plancısı Bayram Vardar, “Günümüzde Bursa’da saniyede 400 litre termal su, yeterince etkili kullanılmadan kanalizasyona atılıyor. Bunların kısmi olarak mevcut turizm tesislerinde kullanılsa bile Avrupa’da termal su ile çalışan fizik tedavi sağlık hastanelerinde olduğu gibi kullanılamıyor. Orhangazi Keramet’te olduğu gibi su yola dökülüyor. Şehir içinde 400 litre saniye suyu bulan tabi zenginliğimiz, magmadan gelen nimet kanalizasyona atılıyor” dedi.


Vardar, “Bu tabi suyu kullandığımızda, Dünya’daki örneklerine bakarsak çarpıcı gerçeklerle karşılaşıyoruz. Dünya’da sağlık turizminde yaklaşık 30 milyon turist dolaşıyor. Ülkemizde ise bu oran sadece 750 bin civarında. Bu pastanın 40’ta 1’ini ancak bizim ülkemizde sağlık turisti olarak karşılık buluyor.Ülkemize 2018 yılında, sağlık turizmi için gelen 40 milyon turistten sadece yüzde 2’si Bursa’yı tercih etti. Hâlbuki Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde ifade ettiği gibi 1640’lı yıllarda Bursa’da 3 bin civarında hamam bulunurken ve bunların büyük kısmı termal suyla çalışıp şifa dağıtırken, bugün günümüzde bu konuda hizmet sunan tesis yok denecek kadar az” şeklinde konuştu.



“Yılda 6,5 milyon sağlık turisti”


Ayrıca “Ortadoğu’nun petrolünden daha değerli termal suyumuz var” diyen Vardar, “Bursa’da termal su sağlık turizminde hizmet veren 7 bin civarında yatak bulunmaktadır. Şehrimizin yüzyıllardır var olan termal su değerine baktığımız zaman, batıdaki tesislere benzer tesisler yapmak istediğimizde yaklaşık 18 bin yatak kapasitesine karşılık verebilecek tesis kurabiliyoruz. 18 bin yataksa yılda 6,5 milyon sağlık turisti demek ve buda yaklaşık 9 bin çalışana yeni istihdam kapısı açmak demektir” dedi.


Sözlerini bitirirken Vardar, “Bursa’mız sadece UNESCO kültür miras listesindeki kültür zenginliğiyle değil, sadece kış turizmindeki cazibesiyle değil, Bursa termal suya bağlı zenginliği nedeniyle de sağlık turizminde çok ciddi potansiyeli olan bir şehrimizdir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:19
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