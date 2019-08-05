Şehir merkezinde olta keyfi

Eskişehir’de güzel havaları değerlendirmek isteyen bazı olta balıkçısı vatandaşlar, gün içinde Porsuk Çayının kenarında balık tutmanın keyfini yaşıyor.

Bazı olta balıkçıları gölgelik alanları tercih ederken, bazıları ise sıcaklıkların iyice yükselmesine rağmen güneşin altında balık tutmaya devam ediyor. Eskişehir’de Temmuz ayının başlarına kadar devam eden bulutlu ve yağışlı havaların yerini açık havalara bırakmasıyla birlikte güzel hava durumunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar çeşitli spor ve hobi alanlarıyla ilgileniyor. Bazı olta balıkçısı vatandaşlar da Porsuk Çayının kenarında balık tutarak vakit geçiriyor. Havaların iyice ısınmasına rağmen oltalarını Porsuk Çayında saatlerce deneyen olta balıkçıları, akşam saatlerine doğru ise malzemelerini toplayıp evlerine dönüyor.

"Bizi yasakları çiğneyenlerle karıştırıyorlar"

Emekli asker olduğunu ve 1 yıldır Porsuk kenarında balık tuttuğunu söyleyen Nihat Aslancı, yemek için eve götürmek ya da hayvanlara dağıtmak için balık tutmadığını, balık tutmayı bir hobi olarak gördüğünü, amatör sportif olta balıkçısı olarak tuttuğu balıkları yeniden suya bıraktığını ifade etti. Aslancı "Biz sportif olta balıkçılarını, sulara yasak olan tırıvırı, misina ağları atanlarla karıştırıyorlar. Bizimkisi bir spor, bir hobi, bir tutku, dünyada bunun federasyonları bile var. Suyun kenarında hem dinleniyoruz, hem attığımız oltayla stres atıyoruz. Ben genelde öğleden sonra ikindiye doğru çıkıyorum, ama gün içinde güneşe rağmen çıkan arkadaşlarım bile var" dedi.