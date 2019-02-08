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"Şehir merkezinde ne varsa ilçe merkezlerinde de olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "Şehir merkezinde ne varsa ilçe merkezlerinde de olacak ki o merkezlerde yaşayan insanlar mutlu olsunlar. Niye şehirde var da bizde yok demesinler"- "Bizim kurduğumuz Cumhur İttifakı'nın temelinde bu ülkenin geleceği var, bekası var. İki belediye fazla alalım diye bir derdimiz yok"- "Atatürk'ün kurduğu parti olarak bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında birisi var, Deniz Baykal'dan sonra eksen değiştirdi. Bu parti, bir taraftan Ankara'mızda milliyetçi oylara talip, bir taraftan da gizli saklı HDP'lilerle görüşüyor"

08 Şubat 2019 Cuma 19:22
"Şehir merkezinde ne varsa ilçe merkezlerinde de olacak"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Şehir merkezinde ne varsa ilçe merkezlerde de olacak ki o merkezlerde yaşayan insanlar mutlu olsunlar. Niye şehirde var da bizde yok demesinler" dedi.

Özhaseki, Haymana ilçesindeki toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın ve Haymana'nın ihtiyaçlarını bildiğini ve dersine çalışarak geldiğini söyleyen Özhaseki, projelerini anlattı. Özhaseki, şöyle konuştu:

"İçme suyu şebekeleri tamamıyla yenilenecek, bu hızla devam edecek. Sıcak asfalt dökülecek. Çünkü soğuk asfalt öbür seneye akıyor. En güzel meydan düzenlemesini yapacağız. Benim size sözüm, Aile Yaşam Merkezi'nin en güzelini yapacağız. Değerli kardeşlerim işin özeti şu; şehir merkezinde ne varsa ilçe merkezlerde de olacak ki o merkezlerde yaşayan insanlar mutlu olsunlar. Niye şehirde var da bizde yok demesinler. En azından burada yaşayan insanlar geçimini sağlasınlar, bir başka yere göç etmesinler."

Büyükşehir Belediyesinin kendine has kırsal destekleri olduğunu ifade eden Özhaseki, tarımın canlanması için de çalışmalar yapacaklarını söyledi. Özhaseki, "Allah'ın izniyle bu kırsal destekleri de buraya yönlendirip, burada tarımın canlanmasını, bir takım ürünler elde eden arkadaşlarımızın bunları satacak yerler yapmasını da sağlayacağız." diye konuştu.

Ardından Haymana Seçim Bürosu'nun açılışına katılan Özhaseki, esnafla bir araya gelerek sohbet etti.

Buradan MHP ve AK Parti Haymana İlçe Başkanlıklarını ziyaret eden Özhaseki, MHP İlçe Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın amacının, devletin beka mücadelesi olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bizim kurduğumuz Cumhur İttifakı'nın temelinde, bu ülkenin geleceği var, bekası var. İki belediye fazla alalım diye bir derdimiz yok bizim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Bey kardeşimizle aylarca oturup konuşan benim. Orada oturduğumuzda, emin olun, bizim derdimiz iki üç belediye alalım değildi. Öyle bir hesap peşinde değiliz ama istedik ki Güneydoğu'da yeniden Kandil'in emrine gelmiş adamlar iş başına gelmesin. Bu taraflarda FETÖ'ye biraz daha sempatik bakacak adamlar gelmesin. Bunlar milli değil. Kafaları ta Pensilvanya'da, oradan gelen emri yapıyorlar. İşin üzücü tarafı, Atatürk'ün kurduğu parti olarak bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında birisi var, Deniz Baykal'dan sonra eksen değiştirdi. Bu parti bir taraftan Ankara'mızda milliyetçi oylara talip, bir taraftan da gizli saklı HDP'lilerle görüşüyorlar. Bir taraftan HDP ile görüşüyor, bir taraftan da milletçilerin oyuna talibim diyor. Böyle iki yüzlülük olmaz."

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:22
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

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