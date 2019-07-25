Şehir merkezinde dolaşan büyükbaş hayvanlar trafikte tehlike oluşturuyor Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde işlek caddede dolaşan başıboş inekler trafik için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde işlek caddede dolaşan başıboş inekler trafik için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

İlçe merkezinde araçların bile iki dakika durması sonucu trafiğin sıkışma noktasına geldiği Nihat Kantarcı Caddesi’nde (Seka) dolaşan başıboş inekler sürücülere zor anlar yaşatıyor. Şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgede ineklerin bulunması trafiğin sıkışmasına sebebiyet verirken araç sürücüleri sürekli aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirttiler.Ayrıca sürücüler hayvan sahiplerinin hayvanlarını başıboş bırakmamaları gerektiğini de söylediler.

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